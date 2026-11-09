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La Vega, RD.- El regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el municipio de Constanza, Juan Pablo Moreno, conocido popularmente como “Javielo”, falleció la mañana de este lunes a causa de una herida de arma de fuego en un hecho ocurrido en su residencia.

De acuerdo con versiones preliminares, Moreno se habría quitado la vida.Sin embargp, esta versió no ha sido confirmada por las autoridades. El caso se mantiene bajo investigación de los organismos correspondientes y están a la espera de un informe oficial que esclarezca las circunstancias de la muerte.

El Ayuntamiento de Constanza y el Concejo de Regidores emitieron un comunicado en el que expresaron su pesar por el deceso de Moreno, calificándolo como una pérdida irreparable para el municipio y la gestión pública local.

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«En estos momentos de profundo dolor, expresamos nuestra más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, elevando una oración a Dios para que les conceda fortaleza, consuelo y serenidad ante tan sensible pérdida», expresaron las entidades en un comunicado.