Muere en Santiago alias «La Rabia», tras presunto enfrentamiento con el Dicrim

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Santiago.– Un peligroso delincuente que acumulaba al menos nueve registros policiales por homicidios, robos, heridas de arma de fuego y otros delitos, además de una condena de 30 años de prisión y una orden de captura pendiente, falleció tras presuntamente enfrentar a tiros a una patrulla de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) en Santiago.
Se trata de Christopher Eugenio Acevedo Metz (a) “La Rabia”, de 36 años, quien era activamente buscado por las autoridades judiciales y policiales. Esto, por su vinculación a múltiples hechos violentos, incluyendo la muerte de un oficial de la Policía Nacional. Asimismo, asaltos a mano armada y ataques a tiros contra ciudadanos.
De acuerdo con los archivos policiales, “La Rabia” figuraba con seis fichas activas correspondientes a hechos registrados entre 2017 y 2021. Igualmente, otros tres antecedentes por porte ilegal de armas, robo y atraco a mano armada, correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011.
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Asimismo, había resultado condenado a 30 años de reclusión mayor, mediante la sentencia núm. 371-04-2024-SSEN-00050, dictada el 23 de febrero de 2024 por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, manteniéndose pendiente la ejecución de una orden de captura.
Entre los hechos que se le atribuyen figura su presunta participación en ataque armado por encargo contra dos hombres en Hato del Yaque, en 2019. También se le vincula con varios asaltos para despojar a ciudadanos de prendas de oro, dinero y teléfonos celulares. También en un enfrentamiento armado ocurrido en el sector El Ejido, en el que murió Pablo de Jesús Polanco.
Los registros además establecen que, durante una intervención policial realizada en Gurabo, en noviembre de 2019, habría intentado despojar de su arma de reglamento a uno de los agentes que participaban en su arresto.
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