Muere en Santiago alias «La Rabia», tras presunto enfrentamiento con el Dicrim

Santiago.– Un peligroso delincuente que acumulaba al menos nueve registros policiales por homicidios, robos, heridas de arma de fuego y otros delitos, además de una condena de 30 años de prisión y una orden de captura pendiente, falleció tras presuntamente enfrentar a tiros a una patrulla de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) en Santiago.

Se trata de Christopher Eugenio Acevedo Metz (a) “La Rabia”, de 36 años, quien era activamente buscado por las autoridades judiciales y policiales. Esto, por su vinculación a múltiples hechos violentos, incluyendo la muerte de un oficial de la Policía Nacional. Asimismo, asaltos a mano armada y ataques a tiros contra ciudadanos.

De acuerdo con los archivos policiales, “La Rabia” figuraba con seis fichas activas correspondientes a hechos registrados entre 2017 y 2021. Igualmente, otros tres antecedentes por porte ilegal de armas, robo y atraco a mano armada, correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011.