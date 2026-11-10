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Falleció el locutor Alejandro Sánchez, conocido popularmente como “El Feo Nuclear”, quien desarrolló una extensa trayectoria en la radio y la televisión de Santiago y otras localidades del país.
Sánchez fue una de las voces reconocidas de la comunicación santiaguera. Desde sus inicios en la radio hasta su paso por la televisión, construyó una carrera marcada por su participación en distintos espacios de comunicación.
Notas relacionadas
Servicio a la comunidad
Además de su labor en los medios, se destacó por su vocación de servicio y su vinculación con las labores de socorro. Fue miembro fundador de la Defensa Civil en Santiago, una faceta que también forma parte de su trayectoria comunitaria.
Condolencias y despedida
Tras conocerse su fallecimiento, diversas instituciones y gremios de la comunicación expresaron sus condolencias a los familiares de Sánchez y manifestaron su pesar por la partida del locutor.
Sus restos están expuestos en la Funeraria INAVI, ubicada en las inmediaciones del Estadio Cibao. Con su muerte, Santiago pierde a una de las figuras vinculadas a la historia de su radio y televisión.
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