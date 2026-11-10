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Muere Alejandro Sánchez, “El Feo Nuclear”, reconocido locutor de Santiago

El locutor Alejandro Sánchez, figura de la radio y televisión santiaguera y miembro fundador de la Defensa Civil en Santiago, falleció.

Ruth Salcedo
Exponen restos de Alejandro Sánchez
Los restos del locutor Alejandro Sánchez están expuestos en la Funeraria INAVI, en las inmediaciones del Estadio Cibao.
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Falleció el locutor Alejandro Sánchez, conocido popularmente como “El Feo Nuclear”, quien desarrolló una extensa trayectoria en la radio y la televisión de Santiago y otras localidades del país.

Sánchez fue una de las voces reconocidas de la comunicación santiaguera. Desde sus inicios en la radio hasta su paso por la televisión, construyó una carrera marcada por su participación en distintos espacios de comunicación.

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Servicio a la comunidad

Además de su labor en los medios, se destacó por su vocación de servicio y su vinculación con las labores de socorro. Fue miembro fundador de la Defensa Civil en Santiago, una faceta que también forma parte de su trayectoria comunitaria.

Condolencias y despedida

Tras conocerse su fallecimiento, diversas instituciones y gremios de la comunicación expresaron sus condolencias a los familiares de Sánchez y manifestaron su pesar por la partida del locutor.

Sus restos están expuestos en la Funeraria INAVI, ubicada en las inmediaciones del Estadio Cibao. Con su muerte, Santiago pierde a una de las figuras vinculadas a la historia de su radio y televisión.

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ETIQUETAS:SantiagoDefensa Civilradio dominicanaAlejandro SánchezEl Feo Nuclear
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