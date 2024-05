Moradores en Dajabón se manifiesta por el deterioro de sus calles

Dajabón, RD.- Residentes del sector la Mara del municipio fronterizo de Dajabón se manifestaron este miércoles por el deterioro que tienen varias carreteras de dicha localidad.

Durante la protesta, los manifestantes exigían el arreglo de sus calles. Estos expresaron que dichas vías habían sido dejadas sin reparar durante el plan de asfaltado que lleva a cabo el Gobierno en esta parte de la frontera.

También, los residentes de la Mara, quemaron neumáticos y lanzaron escombros y basura en las vías para exigir a las autoridades tomarlos en cuenta, ya que según estos llevar más de 20 años esperando por el arreglo de sus calles.

“Queremos el asfalto, hasta que no nos arreglen las calles estaremos prendiendo gomas”, manifestó uno de los protestantes.

Además del asfaltado estos pidieron al Gobierno la construcción de aceras y contenes en las diferentes carreteras del sector. Del mismo modo, la solución a varios problemas que los afectan como la falta de agua potable, la recogida de la basura y la proliferación de la delincuencia.

Los protestitas también dijeron que si el Estado no atiende a su llamado, estos no acudirán a votar en las próximas elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024.

“Como aquí no vive gente hasta que no nos arreglen las calles, las aceras y contenes no habrá voto para nadie”, aseveró una ciudadana de dicha zona.

A la manifestación se sumó la presidenta de la junta de vecino del sector la Mara, quien conversó con un corresponsal de este medio y declaró que dicha área se encuentra en una situación deplorable por el deterioro de las carreteras

Por Ramón Medina y Luisa Selmo