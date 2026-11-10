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Majagual, Azua, RD.- Moradores de la comunidad Majagual, del municipio de Peralta, califican de «ratonera» la casa que alberga el destacamento de la Policía Nacional.

Esto debido a su avanzado estado de deterioro, que además, agregan que los agentes que prestan servicios allí se ven en la necesidad de realizar sus necesidades fisiológicas en una fundas negras, ante la falta de un baño.

Una vieja casucha, fea, sucia y consumida por el abandono. Un local donde el deterioro parece haberse apoderado hasta de sus propias paredes.

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Aunque parezca increíble, es precisamente aquí, en lo que muchos llaman una ratonera, donde funciona el destacamento de la Policía Nacional.

Esta casucha muestra evidente avance de deterioro y abandono

Comunitarios temen por derrumbe

Los comunitarios Albida Segura, Julio Cesar Ramírez, Alejandro Ramírez Montero, Julio Cesar Ramírez y Alejandro Ramírez Montero, aseguran que todo está desbaratado.

Reiteran que en el deteriorado destacamento policial ni siquiera hay un baño, por lo que los agentes tienen que usar fundas negras para utilizarla como inodoro.

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Este destacamento también ha sido definido como una trampa, ya que, debido a su mal estado, fue escenario de un trágico episodio: la madrugada del sábado 25 de diciembre de 2021, cuando fue asesinado a tiros el cabo de la Policía Nacional, Deybi Gómez Alcántara.

Genealidades de la comunidad

Majagual es una zona de tierra fértil dedicada a la agricultura, donde se produce café, aguacates, habichuelas, gandules y cacao. Se encuentra cerca de localidades como El Pozo Colorado y Maleno

Como comunidad, enfrenta grandes desafíos de infraestructura, careciendo de calles pavimentadas, puentes, caminos vecinales en buen estado, aceras, contenes, parques e instalaciones deportivas adecuadas.

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Por Marcos Lorenzo