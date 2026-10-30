Monte Grande corona por primera vez a una reina y un rey en su fiesta cultural

Por primera vez, Monte Grande, comunidad de la provincia de Azua, celebró un reinado cultural con la coronación de Dasly Sarahí Merán Escalante como reina y Jainiel Torres como rey. La actividad reunió a residentes en una jornada de expresiones artísticas, muestras de talento y mensajes dirigidos a impulsar el desarrollo de los jóvenes.

Durante su intervención, la reina expresó el orgullo que siente por pertenecer a Monte Grande, al tiempo que destacó el esfuerzo de sus habitantes y los describió como hombres y mujeres trabajadores y valientes que dan lo mejor por su comunidad.

Dasly Sarahí Merán Escalante aprovechó el escenario para exhortar a los jóvenes a estudiar, perseguir sus sueños y mantenerse alejados de la delincuencia. También hizo un llamado a las autoridades para que impulsen la elevación de Monte Grande a distrito municipal.

Publicidad

Por su parte, el rey Jainiel Torres compartió un mensaje de agradecimiento con los presentes y expresó su gratitud hacia el Congreso Nacional. Sin embargo, el audio disponible no permite identificar con claridad el contenido completo de su intervención.