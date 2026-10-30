Monte Grande corona por primera vez a una reina y un rey en su fiesta cultural

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Por primera vez, Monte Grande, comunidad de la provincia de Azua, celebró un reinado cultural con la coronación de Dasly Sarahí Merán Escalante como reina y Jainiel Torres como rey. La actividad reunió a residentes en una jornada de expresiones artísticas, muestras de talento y mensajes dirigidos a impulsar el desarrollo de los jóvenes.
Durante su intervención, la reina expresó el orgullo que siente por pertenecer a Monte Grande, al tiempo que destacó el esfuerzo de sus habitantes y los describió como hombres y mujeres trabajadores y valientes que dan lo mejor por su comunidad.
Dasly Sarahí Merán Escalante aprovechó el escenario para exhortar a los jóvenes a estudiar, perseguir sus sueños y mantenerse alejados de la delincuencia. También hizo un llamado a las autoridades para que impulsen la elevación de Monte Grande a distrito municipal.
Por su parte, el rey Jainiel Torres compartió un mensaje de agradecimiento con los presentes y expresó su gratitud hacia el Congreso Nacional. Sin embargo, el audio disponible no permite identificar con claridad el contenido completo de su intervención.
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Una historia de emprendimiento
Durante la celebración, el padre de la reina contó una anécdota sobre el espíritu emprendedor de su hija desde que tenía siete años. Según relató, a esa edad inició un pequeño negocio con el propósito de reunir dinero para comprar un celular.
La fiesta también incluyó un concurso de bachata, en el que los participantes demostraron sus habilidades en la pista de baile. Entre ellos destacó una señora que llamó la atención por sus movimientos y entusiasmo durante la presentación.
Como parte de los reconocimientos, la reina y el rey recibieron regalos. Además, todos los participantes del reinado fueron beneficiados con becas para estudiar inglés, una iniciativa dirigida a respaldar la preparación y el desarrollo de los jóvenes de Monte Grande.
Durante la entrega de premios, el presentador Cristian Daniel Ramírez anunció incentivos económicos para los ganadores. El fragmento de audio también menciona la entrega de 5,000 pesos a cada uno de cinco participantes, aunque es necesario verificar los nombres y los detalles del anuncio antes de publicar esa información.
Por Marcos Lorenzo.
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