Monseñor Santiago Rodríguez llama a combartir la violencia con educación

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Sabana de la Mar, Hato Mayor, RD.– El obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, monseñor Santiago Rodríguez, se refirió a la situación de la delincuencia en el país. Dijo que no se puede combatir el mal con el mal.
Monseñor se pronunció durante un encuentro con la prensa tras la celebración de la misa por las fiestas patronales de la iglesia Católica en Sabana de la Mar.
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De manera particular, el religioso cuestionó los denominados «intercambios de disparos» en los que mueren personas señaladas como presuntos delincuentes y afirmó que la violencia no puede combatirse con más violencia.
En tal sentido, abogó por fortalecer la educación, la formación en valores y las oportunidades para los jóvenes como mecanismos para prevenir la criminalidad.
El obispo ofreció estas declaraciones tras la misa con motivo de las fiestas patronales de la Iglesia católica en el municipio de Sabana de la Mar.
Por Honatan Caraballo
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