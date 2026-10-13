Monseñor Santiago Rodríguez llama a combartir la violencia con educación

Sabana de la Mar, Hato Mayor, RD.– El obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, monseñor Santiago Rodríguez, se refirió a la situación de la delincuencia en el país. Dijo que no se puede combatir el mal con el mal.

Monseñor se pronunció durante un encuentro con la prensa tras la celebración de la misa por las fiestas patronales de la iglesia Católica en Sabana de la Mar.