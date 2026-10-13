 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Monseñor Santiago Rodríguez llama a combartir la violencia con educación

Sabana de la Mar, Hato Mayor, RD.– El obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, monseñor Santiago Rodríguez, se refirió a la situación de la delincuencia en el país. Dijo que no se puede combatir el mal con el mal. Monseñor se pronunció durante un encuentro con la prensa tras la celebración de […]

Gabriela Mora Encarnación
Violencia
abogó por fortalecer la educación, la formación en valores y las oportunidades para los jóvenes como mecanismos para prevenir la criminalidad. Foto: Fuente externa
¿Quieres resumir esta noticia?

Sabana de la Mar, Hato Mayor, RD.– El obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, monseñor Santiago Rodríguez, se refirió a la situación de la delincuencia en el país. Dijo que no se puede combatir el mal con el mal.

Monseñor se pronunció durante un encuentro con la prensa tras la celebración de la misa por las fiestas patronales de la iglesia Católica en Sabana de la Mar.

Notas relacionadas

De manera particular, el religioso cuestionó los denominados «intercambios de disparos» en los que mueren personas señaladas como presuntos delincuentes y afirmó que la violencia no puede combatirse con más violencia.

En tal sentido, abogó por fortalecer la educación, la formación en valores y las oportunidades para los jóvenes como mecanismos para prevenir la criminalidad.

El obispo ofreció estas declaraciones tras la misa con motivo de las fiestas patronales de la Iglesia católica en el municipio de Sabana de la Mar.

Por Honatan Caraballo

Te puede interesar

  1. República DominicanaUASD y Universidad Varona gradúan primeros doctores en Ciencias de la Educación
  2. República DominicanaVicealcaldesa imparte charlas sobre la Constitución en Los Alcarrizos
  3. RegionalesA ley de un out: DIE entregará dos liceos y reparará paredes en Tireo
  4. República DominicanaRD fortalece su presencia internacional en el congreso RECLA 2026 en México
  5. RegionalesResidentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:EducaciónDelincuenciaViolencia
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS