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Monorriel de Santiago iniciaría pruebas dinámicas en diciembre

El Monorriel de Santiago comenzaría sus primeras pruebas dinámicas en diciembre, según informó Jhael Isa, director del FITRAM. Actualmente, los trabajos incluyen acabados en las estaciones, instalación de equipos y verificaciones eléctricas.

Marianny Valdez
Sistema prevé iniciar pruebas dinámicas en diciembre
Los trabajos del Monorriel de Santiago incluyen acabados arquitectónicos, instalación de equipos y pruebas eléctricas antes del inicio de las pruebas dinámicas previstas para diciembre.
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Santiago, RD.– El Monorriel de Santiago comenzaría a recorrer la ciudad en diciembre, cuando se prevé iniciar las primeras pruebas dinámicas del sistema de transporte, informó este miércoles Jhael Isa, director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).

Isa explicó que durante octubre y noviembre los trabajos se concentran en los acabados arquitectónicos y el paisajismo de las estaciones, así como en la colocación de pisos, cristales y equipos necesarios para la operación del sistema.

El funcionario indicó que estas labores se desarrollan de manera paralela a las verificaciones eléctricas. Estas incluyen pruebas de los gabinetes de alimentación y los sistemas de seguridad.

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Asimismo, aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido y pidió paciencia a los residentes de Santiago mientras continúan las labores.

El director del Fitram informó, además, que el tercer tren salió de fábrica y se espera que llegue a Santiago a finales de noviembre.

El sistema operará con trenes de cuatro vagones y contará con tecnología automatizada para su funcionamiento.

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