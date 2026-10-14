Monorriel de Santiago iniciaría pruebas dinámicas en diciembre

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Santiago, RD.– El Monorriel de Santiago comenzaría a recorrer la ciudad en diciembre, cuando se prevé iniciar las primeras pruebas dinámicas del sistema de transporte, informó este miércoles Jhael Isa, director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).
Isa explicó que durante octubre y noviembre los trabajos se concentran en los acabados arquitectónicos y el paisajismo de las estaciones, así como en la colocación de pisos, cristales y equipos necesarios para la operación del sistema.
El funcionario indicó que estas labores se desarrollan de manera paralela a las verificaciones eléctricas. Estas incluyen pruebas de los gabinetes de alimentación y los sistemas de seguridad.
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Asimismo, aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido y pidió paciencia a los residentes de Santiago mientras continúan las labores.
El director del Fitram informó, además, que el tercer tren salió de fábrica y se espera que llegue a Santiago a finales de noviembre.
El sistema operará con trenes de cuatro vagones y contará con tecnología automatizada para su funcionamiento.
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