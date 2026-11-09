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El Grupo Ecoturístico Anfitriones de Monción anunció la celebración de la segunda edición de la Feria Gastronómica del Casabe 2026, que se desarrollará del 4 al 6 de diciembre, con una agenda de actividades destinadas a resaltar la tradición y la cultura vinculadas a la elaboración de este producto.

Félix Manuel Rodríguez, gestor turístico, destacó la importancia de la feria para preservar la identidad cultural del municipio, reconocido por su tradición en la producción de casabe, y motivó a la población a participar en las actividades programadas.

«Esta actividad es nuestra identidad ancestral; somos la capital del casabe. Queremos que todos nos visiten, conozcan y disfruten de las actividades folclóricas, culturales y de toda esa cultura que tiene el casabe más allá del producto en sí», manifestó.

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La feria ofrecerá degustaciones y exhibiciones de distintas formas de preparar el casabe, uno de los productos tradicionales de Monción.

Actividades de la feria

El programa contempla demostraciones en vivo de la elaboración del casabe, degustaciones y stands gastronómicos donde los visitantes podrán conocer distintas formas de preparar este alimento. También habrá espacios para la diversión familiar, emprendimientos locales, artesanos y exhibiciones de productos.

La agenda incluirá, además, presentaciones artísticas, talleres educativos y otras novedades dirigidas a los visitantes, como parte de una propuesta que busca integrar la gastronomía, la cultura y el turismo de la zona.

Sede y propósito cultural

La Feria Gastronómica del Casabe tendrá lugar detrás de la Parroquia San Antonio de Padua, en el municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez, durante los tres días de programación.

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La iniciativa tiene como propósito resaltar, preservar y valorizar la tradición ancestral e histórica de la elaboración del casabe, así como dar a conocer su importancia como parte de la identidad cultural y gastronómica de esta localidad.