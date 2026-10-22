Mived evalúa reconstrucción de cinco casas destruidas por incendio en Santiago

Cinco familias que perdieron sus viviendas durante un incendio en el sector Pueblo Nuevo, en Santiago, esperan una solución habitacional mientras el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED) evalúa los daños para determinar las posibilidades de reconstrucción.

El fuego destruyó cinco casas ubicadas en la calle Gregoria Reyes, la tarde del martes, y dejó a sus ocupantes sin techo y sin sus principales pertenencias.

Tras el siniestro, una comisión del MIVED, encabezada por el director regional, Hamlet Rojas, y el encargado de proyectos, Greenberg Mata, visitó la zona para conocer la situación de los afectados y recopilar los datos necesarios para evaluar el caso.

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Los representantes explicaron que primero deberán retirar los escombros, una tarea en la que colaborará la Alcaldía. Una vez concluida la limpieza, los técnicos realizarán el levantamiento y las mediciones correspondientes para determinar cómo proceder con la reconstrucción.