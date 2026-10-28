Autoridades destruyen más de 300 máquinas tragamonedas en San Cristóbal

En cumplimiento de las disposiciones legales y como parte de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana, la Fiscalía de San Cristóbal y la Policía Nacional destruyeron más de 300 máquinas tragamonedas y otros objetos incautados en distintos operativos contra el juego ilegal.

La jornada la encabezó la fiscal titular de la Fiscalía de San Cristóbal, Ramona Santana Uceta, junto a las encargadas del Departamento de Evidencias, Heydi Durán y Paulery Valdez. Las mismas garantizaron el cumplimiento de los protocolos establecidos para la custodia y disposición final de las evidencias.

El operativo contó con el apoyo de los altos mandos de la Policía Nacional en la región: el general Antonio del Carmen de los Santos (P.N.), director regional. También el coronel Jofre Guzmán Camilo (P.N.), subdirector regional; el coronel Yuveres Cueva Aquino (P.N.). Así mismo comandante del Departamento Operativo I, y el mayor Lenny de Jesús Muñoz (P.N.), supervisor de cuadrante.

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Las autoridades informaron que estos aparatos los incautaron por violación a la Ley 29-06 y la Ley 351 sobre juegos de azar, normativas que establecen de manera exclusiva los lugares donde pueden instalar las máquinas tragamonedas y sancionan su operación ilegal.

La destrucción de los aparatos se llevó a cabo durante un acto en el mercado del sector de Canastica, en San Cristóbal.

La fiscal Santana Uceta reafirmó el compromiso del Ministerio Público de continuar trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional para perseguir los delitos que alteran el orden público. También asegurar que todos los bienes incautados en acciones ilícitas se procesen y se destruyan conforme a la ley.