 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Miles de comerciantes haitianos cruzan a Dajabón para participar en mercado

Dajabón, RD.-Este lunes, miles de comerciantes haitianos cruzaron el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez para participar en el intercambio comercial que se realiza en esa parte de la frontera norte del país. Las actividades comerciales entre ambos países iniciaron de manera normal, a pesar de la situación de crisis e inseguridad que atraviesan […]

Gabriela Mora Encarnación
Comerciantes.
Las actividades comerciales entre ambos países iniciaron de manera normal, a pesar de la situación de crisis e inseguridad que atraviesan diversas localidades de Haití. Foto: Fuente externa
¿Quieres resumir esta noticia?

Dajabón, RD.-Este lunes, miles de comerciantes haitianos cruzaron el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez para participar en el intercambio comercial que se realiza en esa parte de la frontera norte del país.

Las actividades comerciales entre ambos países iniciaron de manera normal, a pesar de la situación de crisis e inseguridad que atraviesan diversas localidades de Haití.

Notas relacionadas

En las últimas semanas, el intercambio comercial ha experimentado un aumento en el número de compradores haitianos, según han explicado comerciantes dominicanos del mercado fronterizo, quienes esperan que la actividad comercial continúe creciendo en los meses venideros.

A pesar de la tranquilidad que experimenta el flujo de comerciantes hacia el lado dominicano, las autoridades militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) mantienen un cordón militar en el puente binacional para garantizar la seguridad y evitar incidentes.

Por Ramón Medina

Te puede interesar

  1. RegionalesAutoridades dominicanas refuerzan vigilancia fronteriza ante crisis en Haití
  2. Regionales¡Frontera bajo supervisión! Defensa y Presidencia recorren pasos fronterizos
  3. InternacionalesBukele promete ayudar a Haití a recuperar el control de su territorio
  4. República DominicanaAntonio Marte considera injustos los señalamientos contra comerciantes chinos
  5. República DominicanaComerciantes de Boca Chica exigen indemnización tras cuatro meses sin operar
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:DajabónHaitianosMercado
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS