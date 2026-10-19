Miles de comerciantes haitianos cruzan a Dajabón para participar en mercado

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Dajabón, RD.-Este lunes, miles de comerciantes haitianos cruzaron el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez para participar en el intercambio comercial que se realiza en esa parte de la frontera norte del país.
Las actividades comerciales entre ambos países iniciaron de manera normal, a pesar de la situación de crisis e inseguridad que atraviesan diversas localidades de Haití.
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En las últimas semanas, el intercambio comercial ha experimentado un aumento en el número de compradores haitianos, según han explicado comerciantes dominicanos del mercado fronterizo, quienes esperan que la actividad comercial continúe creciendo en los meses venideros.
A pesar de la tranquilidad que experimenta el flujo de comerciantes hacia el lado dominicano, las autoridades militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) mantienen un cordón militar en el puente binacional para garantizar la seguridad y evitar incidentes.
Por Ramón Medina
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