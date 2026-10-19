Miles de comerciantes haitianos cruzan a Dajabón para participar en mercado

Dajabón, RD.-Este lunes, miles de comerciantes haitianos cruzaron el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez para participar en el intercambio comercial que se realiza en esa parte de la frontera norte del país.

Las actividades comerciales entre ambos países iniciaron de manera normal, a pesar de la situación de crisis e inseguridad que atraviesan diversas localidades de Haití.