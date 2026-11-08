DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo

Valverde.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que someterá a la justicia a 13 dominicanos acusados de agredir a tres agentes de la institución y obstaculizar un operativo de interdicción migratoria en una obra en construcción.

El incidente ocurrió en una edificación ubicada en la calle Monseñor Tomás Abreu, en la provincia Valverde. En el lugar las autoridades retenían a seis ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

Según la DGM, mientras los agentes realizaban las labores de interdicción, el grupo de dominicanos intervino de manera violenta y bloqueó el paso del camión oficial con maquinaria pesada. Esta acción habría facilitado la fuga de tres de los seis extranjeros retenidos.