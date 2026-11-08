DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo

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Valverde.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que someterá a la justicia a 13 dominicanos acusados de agredir a tres agentes de la institución y obstaculizar un operativo de interdicción migratoria en una obra en construcción.
El incidente ocurrió en una edificación ubicada en la calle Monseñor Tomás Abreu, en la provincia Valverde. En el lugar las autoridades retenían a seis ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.
Según la DGM, mientras los agentes realizaban las labores de interdicción, el grupo de dominicanos intervino de manera violenta y bloqueó el paso del camión oficial con maquinaria pesada. Esta acción habría facilitado la fuga de tres de los seis extranjeros retenidos.
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Los otros tres ciudadanos haitianos permanecieron bajo custodia. Estos serán deportados en las próximas horas por no contar con la documentación requerida para permanecer en el país.
La institución indicó que los presuntos agresores deberán responder ante el Ministerio Público y los tribunales por violencia y obstrucción a la autoridad.
Según el organismo, estas conductas están sancionadas por la Ley 285-04, sobre Migración, y el Código Penal dominicano.
La Dirección General de Migración reiteró que continuará ejecutando operativos de control conforme al marco legal vigente.
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