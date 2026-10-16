Migración realiza operativos de inspección en la región Este del país

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Región Este, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) realizó operativos de inspección en distintos establecimientos de la región Este del país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia migratoria y comprobar la documentación del personal extranjero que labora en dichos lugares.
Durante estas jornadas, el personal actuante llevó a cabo labores de verificación e identificación de las personas encontradas desempeñando actividades laborales. Asimismo, la revisión de la documentación correspondiente para determinar su identidad, condición migratoria y autorización para realizar actividades remuneradas en el territorio nacional.
Notas relacionadas
De igual manera, los inspectores procedieron a requerir documentación a los propietarios, administradores o representantes de los establecimientos intervenidos. También la identificación de los responsables de la contratación y los registros del personal que presta servicios en dichos negocios.
Estas acciones se desarrollan conforme a los procedimientos establecidos para las inspecciones. Procura que las actuaciones se realicen con apego a las disposiciones legales vigentes y respetando los derechos de las personas involucradas.
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