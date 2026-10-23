Mercado binacional de Elías Piña opera con normalidad, según comerciantes

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Elías Piña.- Comerciantes dominicanos y haitianos realizaron este viernes sus intercambios con normalidad durante la celebración del mercado binacional en la comunidad de Carrizal, en un ambiente que sus representantes describieron como tranquilo y seguro.
El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Frontera, Carlos Morillo, destacó el flujo comercial y la armonía entre los participantes. También atribuyó parte de esa estabilidad al respaldo del Ministerio de Defensa.
Morillo aseguró que las actividades se desarrollaron con normalidad desde la apertura de la frontera a las 8:00 de la mañana y afirmó que la dinámica comercial se mantiene estable durante la semana.
“Este clima de paz que vivimos aquí los comerciantes y los empresarios en la frontera, con relación a las informaciones que están dando, es totalmente falso. Aquí estamos tranquilos, como ustedes pueden ver”, expresó.
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Asimismo, indicó que el intercambio comercial también fluye con normalidad en otras provincias fronterizas, como Dajabón, Independencia y Pedernales.
El dirigente comercial valoró, además, el respaldo de las autoridades de Aduanas y de los ministerios de Defensa e Industria y Comercio.
Finalmente, manifestó su esperanza de que las actividades comerciales entre dominicanos y haitianos continúen desarrollándose en un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad.
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