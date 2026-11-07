Mecánico muere aplastado mientras reparaba vehículo

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Un joven mecánico identificado hasta el momento solo como Albert murió al quedar aplastado por el vehículo que reparaba en la comunidad La Torre, en Santiago.
De acuerdo con las informaciones preliminares, el joven se encontraba debajo del automóvil cuando los gatos hidráulicos que lo sostenían habrían perdido estabilidad, provocando que la unidad cayera sobre él.
Sobre el origen del accidente circulan dos versiones. Una señala que los dispositivos de elevación se desplazaron mientras Albert realizaba la reparación; otra indica que un segundo vehículo habría impactado el automóvil en el que trabajaba, ocasionando su caída.
Ninguna de estas versiones ha resultado corroborada oficialmente, por lo que permanece pendiente esclarecer cómo ocurrió el hecho y si hubo otro vehículo involucrado.
A Albert se le describía en su comunidad como un joven tranquilo y trabajador. Su fallecimiento ha causado pesar entre quienes lo conocían.
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