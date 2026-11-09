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Un mayor retirado de la Policía Nacional murió y otras dos personas resultaron heridas durante un incidente ocurrido la noche del domingo 8 de noviembre de 2026, en el barrio Los Suizos, del municipio Monte Plata, en medio de un conflicto de índole pasional que investigan las autoridades.

El fallecido fue identificado como Franklin Antonio Encarnación, conocido como Thomas, de 60 años. De acuerdo con el informe preliminar, el oficial retirado se encontraba de visita junto a su compañera sentimental en la residencia de una pareja de esposos, cuando sostuvo una fuerte discusión con la mujer.

En medio del altercado, habría tomado un fusil que tenía en su vehículo y realizado múltiples disparos..

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Según el reporte policial, Pedro Núñez Manzueta, de 45 años, esposo de la anfitriona, intervino durante el incidente y se produjo un forcejeo en el que logró despojar al oficial del arma. Durante el enfrentamiento, Encarnación recibió heridas de proyectil que posteriormente le provocaron la muerte.

Heridos y atención médica

Como resultado del hecho, Núñez Manzueta también sufrió heridas de arma de fuego, mientras que Margarita Correa, de 40 años, resultó lesionada. Ambos fueron trasladados al Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata, donde recibieron atención médica.

Evidencias e investigación

Durante el levantamiento de la escena, las autoridades recolectaron 15 casquillos calibre 7.62×39, un fusil marca SHEX y tres teléfonos celulares. Asimismo, durante la inspección del vehículo del fallecido, ocuparon una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, con su cargador y cinco cápsulas.

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La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del suceso y determinar las responsabilidades correspondientes.