 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Un mayor retirado muere tras un forcejeo durante una discusión en Monte Plata

Un altercado con disparos dejó muerto a un exmayor policial y heridas a otras dos personas en Monte Plata.

Ruth Salcedo
Investigación de incidente en Monte Plata
La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias en que un mayor retirado murió y otras dos personas resultaron heridas en el barrio Los Suizos.
¿Quieres resumir esta noticia?

Un mayor retirado de la Policía Nacional murió y otras dos personas resultaron heridas durante un incidente ocurrido la noche del domingo 8 de noviembre de 2026, en el barrio Los Suizos, del municipio Monte Plata, en medio de un conflicto de índole pasional que investigan las autoridades.

El fallecido fue identificado como Franklin Antonio Encarnación, conocido como Thomas, de 60 años. De acuerdo con el informe preliminar, el oficial retirado se encontraba de visita junto a su compañera sentimental en la residencia de una pareja de esposos, cuando sostuvo una fuerte discusión con la mujer.

En medio del altercado, habría tomado un fusil que tenía en su vehículo y realizado múltiples disparos..

Notas relacionadas

Según el reporte policial, Pedro Núñez Manzueta, de 45 años, esposo de la anfitriona, intervino durante el incidente y se produjo un forcejeo en el que logró despojar al oficial del arma. Durante el enfrentamiento, Encarnación recibió heridas de proyectil que posteriormente le provocaron la muerte.

Heridos y atención médica

Como resultado del hecho, Núñez Manzueta también sufrió heridas de arma de fuego, mientras que Margarita Correa, de 40 años, resultó lesionada. Ambos fueron trasladados al Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata, donde recibieron atención médica.

Evidencias e investigación

Durante el levantamiento de la escena, las autoridades recolectaron 15 casquillos calibre 7.62×39, un fusil marca SHEX y tres teléfonos celulares. Asimismo, durante la inspección del vehículo del fallecido, ocuparon una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, con su cargador y cinco cápsulas.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del suceso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Te puede interesar

  1. República DominicanaMayor retirado muere en forcejeo tras presunto ataque a su pareja
  2. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
  3. República DominicanaTiroteo durante una fiesta clandestina en Los Mina deja un muerto y un herido
  4. RegionalesSe entrega “El Guardia” buscado por muerte de ciudadano en La Vega
  5. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Monte PlataMinisterio PúblicoArma de fuegoSucesosPolicía Nacional
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS