Matan a tiros a presunto agente del Dicrim en La Canela

Santiago, República Dominicana. – Desconocidos mataron un hombre que aún no ha sido identificado de manera preliminar, aunque pertenece a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), en un hecho ocurrido próximo al medio día de este este jueves en el distrito municipal de La Canela, en un hecho que provocó un despliegue policial para localizar a los responsables.

El ataque ocurrió en una esquina próxima al centro educativo Manuel de Jesús Luciano Méndez, en la entrada hacia la gallera Parache, donde se escucharon varias detonaciones, según las informaciones en el lugar.

El cuerpo quedó tendido en el pavimento, junto a dos motocicletas negras tipo CG. De acuerdo con los datos preliminares, la víctima se desplazaba en una de ellas cuando la atacaron.

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La segunda motocicleta pertenecería a un repartidor que se encontraba próximo al hombre al momento de los disparos. El repartidor abandonó el lugar, esta versión está pendiente de confirmación oficial.

Tras el tiroteo, el general Jesús Tejada Tejada director de la Dirección Regional Cibao Central Dirección Regional Cibao Central junto con otros oficiales de distintos departamentos encabezaron un operativo. Un operativo de búsqueda en la zona, en procura de identificar y capturar a quienes ocasionaron la muerte.

La presencia policial estuvo acompañada de un marcado hermetismo, los oficiales en el lugar ofrecieron pocos detalles. Detalles sobre las circunstancias del ataque y el curso de las investigaciones. Hasta el momento no se ha informado oficialmente el nombre de la víctima, su rango ni su adscripción al Dicrim. Tampoco se ha precisado cuántas personas participaron en el hecho ni el móvil del crimen.

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Por: José Adriano Rodríguez.