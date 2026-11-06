Realizan marcha en Barranca para exigir justicia por muerte de adolescente

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Residentes del distrito municipal de Barranca, en La Vega, marcharon para exigir justicia por la muerte de un adolescente de 15 años. El joven desapareció a finales de octubre y las autoridades encontraron su cuerpo en la carretera Villa Tapia-La Vega.
Familiares, amigos y vecinos de Albert Yaruin Rodríguez Matías marcharon en el distrito municipal Don Juan Rodríguez, conocido como Barranca. Con esta caminata exigieron a las autoridades esclarecer su muerte.
La madre del adolescente lo había reportado como desaparecido. Además, habría denunciado que el menor estaba vinculado a un supuesto punto de drogas.
Exigen respuestas oficiales
La caminata partió desde el cruce de Barranca y terminó en el lugar donde, según los manifestantes, torturaron al joven.
Representantes de juntas de vecinos también se unieron a la protesta. Durante la marcha, cuestionaron la actuación de las autoridades y exigieron información sobre los avances de la investigación. Asimismo, pidieron cerrar un presunto punto de drogas en la zona.
Al llegar al lugar señalado, los participantes reiteraron su llamado a las autoridades. Pidieron que informen a la familia sobre los avances del caso.
Para los allegados de Albert Yaruin, la caminata permitió mantener visible su reclamo mientras esperan respuestas.
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