Realizan marcha en Barranca para exigir justicia por muerte de adolescente

Residentes del distrito municipal de Barranca, en La Vega, marcharon para exigir justicia por la muerte de un adolescente de 15 años. El joven desapareció a finales de octubre y las autoridades encontraron su cuerpo en la carretera Villa Tapia-La Vega.

Familiares, amigos y vecinos de Albert Yaruin Rodríguez Matías marcharon en el distrito municipal Don Juan Rodríguez, conocido como Barranca. Con esta caminata exigieron a las autoridades esclarecer su muerte.

La madre del adolescente lo había reportado como desaparecido. Además, habría denunciado que el menor estaba vinculado a un supuesto punto de drogas.

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Exigen respuestas oficiales

La caminata partió desde el cruce de Barranca y terminó en el lugar donde, según los manifestantes, torturaron al joven.

Representantes de juntas de vecinos también se unieron a la protesta. Durante la marcha, cuestionaron la actuación de las autoridades y exigieron información sobre los avances de la investigación. Asimismo, pidieron cerrar un presunto punto de drogas en la zona.

Al llegar al lugar señalado, los participantes reiteraron su llamado a las autoridades. Pidieron que informen a la familia sobre los avances del caso.

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Para los allegados de Albert Yaruin, la caminata permitió mantener visible su reclamo mientras esperan respuestas.