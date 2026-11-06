Manzanillo suma tres días sin clases por falta de materiales para liceo

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Los estudiantes del liceo Profesora Lourdes Morel de Abreu, en Manzanillo, cumplen tres días sin recibir docencia. La suspensión se mantiene por la falta de materiales para concluir los trabajos de construcción del centro.
La Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) reclama a las autoridades educativas que completen la entrega de los recursos pendientes.
Sus representantes explicaron que los materiales recibidos no alcanzan para terminar dos trabajos: la viga perimetral y el techado del plantel.
Por esta razón, expresaron su descontento y pidieron que envíen los materiales necesarios para concluir ambas labores.
Mientras continúa la suspensión de clases, las familias esperan una respuesta de las autoridades. También insisten en que las obras deben terminar para que los estudiantes regresen a las aulas en condiciones adecuadas.
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