Familiares de joven reclaman respuestas tras casi cuatro meses desaparecido

Montecristi.– Familiares de Juan Pablo, conocido como “Sasa”, se concentraron frente al Palacio de Justicia de Montecristi para exigir respuestas sobre su paradero, tras casi cuatro meses de su desaparición.

Los parientes aseguraron que el joven continúa sin resultar localizado. Además, solicitaron a las autoridades agilizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar dónde se encuentra.