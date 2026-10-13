Familiares de joven reclaman respuestas tras casi cuatro meses desaparecido

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Montecristi.– Familiares de Juan Pablo, conocido como “Sasa”, se concentraron frente al Palacio de Justicia de Montecristi para exigir respuestas sobre su paradero, tras casi cuatro meses de su desaparición.
Los parientes aseguraron que el joven continúa sin resultar localizado. Además, solicitaron a las autoridades agilizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar dónde se encuentra.
“Nosotros no vinimos aquí a llamar a Fiscalía ni a Dicrim, nosotros vinimos aquí para llamar directamente al presidente de la República”, expresó la madre del desaparecido.
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Otros familiares manifestaron su preocupación ante la falta de pistas sobre el paradero del joven, pese al tiempo transcurrido desde su desaparición.
La familia reiteró su llamado a las autoridades para que el caso reciba la atención necesaria. Asimismo, para que se intensifiquen las labores de búsqueda hasta dar con el paradero de Juan Pablo.
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