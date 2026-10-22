“Macho” niega matar a chofer en Santiago; MP pedirá un año de prisión preventiva

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Santiago.– Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, negó este jueves haber participado en la muerte del conductor de un camión recolector de basura Deivy Carlos Abreu Quezada, mientras el Ministerio Público se prepara para solicitar 12 meses de prisión preventiva en su contra durante la audiencia programada para este viernes.
El imputado, señalado por el órgano acusador como principal responsable del crimen ocurrido en abril de este año, comparecerá ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, tras su retorno al país desde Jamaica.
“Yo soy inocente de lo que me están acusando, yo no conozco a ninguna de esas personas que están ahí, al único que yo conozco es al hermano mío”, manifestó Metz Cruz durante una entrevista.
Solicitud de prisión
El Ministerio Público sustenta su solicitud de prisión preventiva en el peligro de fuga que atribuye al procesado y en la gravedad de los hechos, según la acusación, Metz Cruz huyó a Jamaica utilizando documentos falsos para evadir a las autoridades dominicanas.
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Intento de resguardo
La investigación establece que Abreu Quezada fue perseguido por una turba y atacado en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó refugiarse. Por su presunta vinculación con el hecho, otros siete imputados cumplen prisión preventiva.
El órgano acusador atribuye a Metz Cruz los delitos de asesinato, asociación de malhechores y uso ilegal de armas.
Durante sus declaraciones, el imputado también denunció supuestas irregularidades en el arresto de su hermano, aseguró que agentes acudieron a la vivienda familiar, donde reside su padre, ingresaron sin una orden de arresto y habrían amenazado a su progenitor antes de llevarse detenido a su pariente.
Sostuvo que la orden contra su hermano fue emitida al día siguiente de la detención y afirmó que tenía más de dos meses sin verlo antes de los acontecimientos investigados.
Además de la acusación por la muerte de Abreu Quezada, las autoridades señalan que Metz Cruz tenía pendiente un proceso por presunta tentativa de homicidio contra un agente policial, en el que había sido declarado en rebeldía.
En la audiencia de este viernes, el tribunal de atención permanente conocerá la solicitud del Ministerio Público y los argumentos de la defensa para determinar la medida de coerción que deberá cumplir el imputado mientras avanza el proceso.
Por José Adriano Rodríguez.
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