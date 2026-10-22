“Macho” niega matar a chofer en Santiago; MP pedirá un año de prisión preventiva

Santiago.– Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, negó este jueves haber participado en la muerte del conductor de un camión recolector de basura Deivy Carlos Abreu Quezada, mientras el Ministerio Público se prepara para solicitar 12 meses de prisión preventiva en su contra durante la audiencia programada para este viernes.

El imputado, señalado por el órgano acusador como principal responsable del crimen ocurrido en abril de este año, comparecerá ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, tras su retorno al país desde Jamaica.

“Yo soy inocente de lo que me están acusando, yo no conozco a ninguna de esas personas que están ahí, al único que yo conozco es al hermano mío”, manifestó Metz Cruz durante una entrevista.

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Solicitud de prisión

El Ministerio Público sustenta su solicitud de prisión preventiva en el peligro de fuga que atribuye al procesado y en la gravedad de los hechos, según la acusación, Metz Cruz huyó a Jamaica utilizando documentos falsos para evadir a las autoridades dominicanas.