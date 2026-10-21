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Localizan sana y salva a adolescente reportada como desaparecida en Santiago

Santiago, RD.- La División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional informó sobre la localización de una adolescente de 14 años, a quien previamente reportaron como desaparecida por sus familiares. La menor la localizaron en la 30 de Marzo de esta ciudad tras las labores de búsqueda e investigación iniciadas por las autoridades. […]

Gabriela Mora Encarnación
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En las oficinas de la división correspondiente la entregaron a sus familiares. Foto: Fuente externa
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Santiago, RD.- La División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional informó sobre la localización de una adolescente de 14 años, a quien previamente reportaron como desaparecida por sus familiares.

La menor la localizaron en la 30 de Marzo de esta ciudad tras las labores de búsqueda e investigación iniciadas por las autoridades.

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De acuerdo con el informe, la adolescente manifestó que se había ausentado de su residencia porque no deseaba permanecer con su padre y quería estar con su madre. Al momento de localizarla, se encontraba en buen estado físico.

Posteriormente, la trasladaron a las oficinas de la división correspondiente y entregada a sus familiares para los fines pertinentes.

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ETIQUETAS:SantiagoBúsquedaadolescente desaparecida
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