Encuentran en Barahona a hombre con Alzheimer desaparecido de centro médico

Barahona, RD.- Familiares informaron sobre el hallazgo de hombre que padece Alzheimer, luego de que acudiera a un centro médico privado de Barahona, acompañado de una hija, para realizarse un chequeo médico, tras lo cual desconocían su paradero desde la mañana del pasado martes.

Se trata de Jorge Antonio Volquez Pérez, quien, según informaciones ofrecidas por un familiar, reside en el municipio Duvergé, provincia Independencia.

De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio, el hombre fue visto y grabado por una señora, aún sin identificar, en la calle principal del sector Solares de Milton, en el municipio Villa Central, de esta ciudad.