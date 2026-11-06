Encuentran en Barahona a hombre con Alzheimer desaparecido de centro médico

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Barahona, RD.- Familiares informaron sobre el hallazgo de hombre que padece Alzheimer, luego de que acudiera a un centro médico privado de Barahona, acompañado de una hija, para realizarse un chequeo médico, tras lo cual desconocían su paradero desde la mañana del pasado martes.
Se trata de Jorge Antonio Volquez Pérez, quien, según informaciones ofrecidas por un familiar, reside en el municipio Duvergé, provincia Independencia.
De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio, el hombre fue visto y grabado por una señora, aún sin identificar, en la calle principal del sector Solares de Milton, en el municipio Villa Central, de esta ciudad.
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Búsqueda policial concluida
La señora, tras ver la información publicada en las redes sociales sobre la desaparición y percatarse de que el hombre presentaba características similares de vestimenta, notificó el caso a la Policía Nacional.
El hombre habría permanecido durante más de 24 horas fuera de la custodia de sus familiares, luego de ser llevado a un centro médico para realizarse un chequeo, situación que desencadenó su desaparición.
Agentes de la Dirección Regional Sur, adscritos a la Subdirección del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), junto a miembros de la Policía Preventiva, habían realizado una búsqueda en el casco urbano y zonas aledañas. Esto, con el objetivo de dar con su paradero.
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que llevaron al hombre hasta el referido sector de Villa Central.
Por Genaro Moreta Jr
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