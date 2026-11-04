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Dos personas reportadas como desaparecidas son localizadas en Santiago

Santiago de los Caballeros. – La Policía Nacional localizó sanos y salvos a un hombre de 42 años y una adolescente de 13, cuyos familiares habían reportado sus desapariciones en hechos separados ocurridos en esta ciudad. En el primer caso, el hombre, residente en el sector Cienfuegos, municipio Santiago Oeste, regresó por sus propios medios […]

Ruth Salcedo
* Policía Nacional informa sobre localización de dos personas reportadas como desaparecidas en Santiago.
La Policía Nacional informó sobre la localización de un hombre y una adolescente reportados como desaparecidos.
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Santiago de los Caballeros. – La Policía Nacional localizó sanos y salvos a un hombre de 42 años y una adolescente de 13, cuyos familiares habían reportado sus desapariciones en hechos separados ocurridos en esta ciudad.

En el primer caso, el hombre, residente en el sector Cienfuegos, municipio Santiago Oeste, regresó por sus propios medios a su vivienda tras permanecer varios días fuera. Durante una entrevista, explicó que decidió ausentarse voluntariamente por situaciones personales y que permaneció en Las Terrenas junto a unos amigos.

Por otro lado, la adolescente regresó a su residencia en el sector Las Américas, luego de que su madre reportara su desaparición ante las autoridades.

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Caso de la adolescente

Tras las actuaciones correspondientes y en coordinación con el Ministerio Público, las autoridades remitieron a la menor a la Unidad de Violencia de Género. Allí continuará el proceso para los fines legales y de protección correspondientes.

La Policía Nacional informó que dio seguimiento a ambos casos mediante las investigaciones correspondientes. Además, reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y proteger a la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes.

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