Lluvias y granizadas provocan daños agrícolas y viviendas en La Vega

Las intensas lluvias, granizadas y fuertes vientos registrados en la provincia de La Vega provocaron daños en cultivos agrícolas y viviendas, principalmente en las comunidades de Cabirmota, Cutupú y Río Verde.

El fenómeno meteorológico afectó cosechas locales y deterioró los techos de varias residencias. Además, la caída de árboles obstruyó algunas vías, lo que obligó a desplegar brigadas para despejar los caminos.

Ante la situación, voluntarios de la Defensa Civil acudieron a las zonas afectadas para asistir a las familias. También para evaluar los daños ocasionados por el temporal.