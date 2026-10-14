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Lluvias y granizadas provocan daños agrícolas y viviendas en La Vega

Las intensas lluvias, granizadas y fuertes vientos registrados en la provincia de La Vega provocaron daños en cultivos agrícolas y viviendas, principalmente en las comunidades de Cabirmota, Cutupú y Río Verde. El fenómeno meteorológico afectó cosechas locales y deterioró los techos de varias residencias. Además, la caída de árboles obstruyó algunas vías, lo que obligó […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Israel, voluntario de la Defensa Civil, explicó que los fuertes vientos causaron daños en la agricultura
Israel, voluntario de la Defensa Civil, explicó que los fuertes vientos causaron daños en la agricultura
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Las intensas lluvias, granizadas y fuertes vientos registrados en la provincia de La Vega provocaron daños en cultivos agrícolas y viviendas, principalmente en las comunidades de Cabirmota, Cutupú y Río Verde.

El fenómeno meteorológico afectó cosechas locales y deterioró los techos de varias residencias. Además, la caída de árboles obstruyó algunas vías, lo que obligó a desplegar brigadas para despejar los caminos.

Ante la situación, voluntarios de la Defensa Civil acudieron a las zonas afectadas para asistir a las familias. También para evaluar los daños ocasionados por el temporal.

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Israel, voluntario de la Defensa Civil, explicó que los fuertes vientos causaron daños en la agricultura y que los equipos de socorro continúan trabajando para retirar los árboles caídos.

“Este ventarrón dejó afectada la agricultura. Todavía estamos resolviendo, quitando los árboles que cayeron y cerraron las vías”, expresó.

Los voluntarios permanecen desplegados en las comunidades afectadas, donde realizan levantamientos de los daños y labores de limpieza y recogida de escombros.

Estas acciones buscan restablecer la circulación en las vías obstruidas y contribuir a que los residentes recuperen la normalidad tras las condiciones meteorológicas adversas.

Mientras continúan los trabajos, las comunidades de Cabirmota, Cutupú y Río Verde figuran entre las más afectadas por las lluvias y granizadas registradas en la provincia de La Vega.

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ETIQUETAS:LluviasLa VegaDefensa Civildestacada3
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