Lluvias y granizadas provocan daños agrícolas y viviendas en La Vega

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Las intensas lluvias, granizadas y fuertes vientos registrados en la provincia de La Vega provocaron daños en cultivos agrícolas y viviendas, principalmente en las comunidades de Cabirmota, Cutupú y Río Verde.
El fenómeno meteorológico afectó cosechas locales y deterioró los techos de varias residencias. Además, la caída de árboles obstruyó algunas vías, lo que obligó a desplegar brigadas para despejar los caminos.
Ante la situación, voluntarios de la Defensa Civil acudieron a las zonas afectadas para asistir a las familias. También para evaluar los daños ocasionados por el temporal.
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Israel, voluntario de la Defensa Civil, explicó que los fuertes vientos causaron daños en la agricultura y que los equipos de socorro continúan trabajando para retirar los árboles caídos.
“Este ventarrón dejó afectada la agricultura. Todavía estamos resolviendo, quitando los árboles que cayeron y cerraron las vías”, expresó.
Los voluntarios permanecen desplegados en las comunidades afectadas, donde realizan levantamientos de los daños y labores de limpieza y recogida de escombros.
Estas acciones buscan restablecer la circulación en las vías obstruidas y contribuir a que los residentes recuperen la normalidad tras las condiciones meteorológicas adversas.
Mientras continúan los trabajos, las comunidades de Cabirmota, Cutupú y Río Verde figuran entre las más afectadas por las lluvias y granizadas registradas en la provincia de La Vega.
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