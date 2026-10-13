Lluvias y caída de árboles paralizan tránsito en carretera La Vega–Jarabacoa

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Las fuertes lluvias y los vientos provocaron inundaciones y derribaron árboles en la carretera Federico Basilis, que conecta La Vega con Jarabacoa, paralizando por completo el tránsito en el tramo conocido como la Bajada de la Virgen.
El agua arrastró escombros sobre la vía que, junto a los árboles caídos, impidieron el paso de vehículos. Las autoridades intervinieron para retirar las obstrucciones y restablecer la circulación.
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COE amplía alerta verde por vaguada
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a siete provincias y el Distrito Nacional el nivel de alerta verde ante las lluvias que podrían registrarse durante las próximas horas por la incidencia de una vaguada.
De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la vaguada, combinada con la humedad que transportan los vientos del este y sureste, favorecerá aguaceros de moderados a fuertes en algunas localidades, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.
Las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde y la noche.
Las demarcaciones bajo alerta verde son Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Monte Plata y Valverde, además del Distrito Nacional.
Ante estas condiciones, el COE recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua. También exhortó a no utilizar balnearios en las demarcaciones bajo alerta.
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