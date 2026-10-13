Lluvias y caída de árboles paralizan tránsito en carretera La Vega–Jarabacoa

COE amplía alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a siete provincias y el Distrito Nacional el nivel de alerta verde ante las lluvias que podrían registrarse durante las próximas horas por la incidencia de una vaguada.

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De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la vaguada, combinada con la humedad que transportan los vientos del este y sureste, favorecerá aguaceros de moderados a fuertes en algunas localidades, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde y la noche.

Las demarcaciones bajo alerta verde son Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Monte Plata y Valverde, además del Distrito Nacional.

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Ante estas condiciones, el COE recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua. También exhortó a no utilizar balnearios en las demarcaciones bajo alerta.