Lluvias inundan las calles de Tamayo y otras comunidades

Tamayo, RD.- Las lluvias que caen desde el pasado sábado y continúan este martes, han inundado las calles de este municipio, provincia Bahoruco, situación que mantiene preocupada a la comunidad en general que atribuye este problema al obsoleto sistema de drenaje.

La información dada a conocer por el señor Yefri Martin en su muro de Facebook, señala que las imágenes presentan calles importantes completamente inundadas, con niveles de agua que alcanzan las rodillas de las personas.

Expresa que los comunitarios se ven precisados a desplazarse entre el lodo y el agua para salvaguardar sus pertenencias, los cuales hacen un llamado a las autoridades y organismos de socorro para que les brinden asistencia oportuna.

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Publicación del portal local El Sur Fecundo

Este portal de la periodista Claudia Fabián señala que la alcaldesa , Juana Mateo, desplegó brigadas de limpieza desde el domingo y durante la mañana de este lunes para retirar escombros y limpiar los filtrantes, con el propósito de facilitar la evacuación de las aguas acumuladas tras las lluvias registradas en el municipio.

Expresa que las precipitaciones, asociadas a una vaguada que afecta varias provincias del país desde la noche del sábado, han provocado inundaciones de varias calles en distintos punto del pueblo, entre estas las Libertad y Nuris Arias, la intersección de Duarte con Libertad, la zona próxima al Banco Agrícola y la entrada del sector los Guaba entre otras.

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Las brigadas municipales trabajan para contribuir a que las aguas desciendan y mejorar las condiciones de circulación de vehículos y peatones en las zonas afectadas.

Medidas adoptadas para mitigar esta problemática

«Como parte de las medidas adoptadas para mitigar esta problemática, el gobierno local ha construido y rehabilitado varios filtrantes, con el objetivo de facilitar el drenaje de las aguas pluviales», dice textualmente uno de los párrafos de la publicación de El Sur Fecundo.

No obstante, la construcción de un sistema de drenaje pluvial continúa siendo una demanda histórica de la población de Tamayo ante las recurrentes inundaciones que afectan diferentes sectores cada vez que se producen lluvias de consideración.

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Continúa señalando, que las labores de limpieza forman parte de las acciones inmediatas que desarrolla el gobierno municipal para responder a la situación provocada por las precipitaciones, mientras la comunidad continúa a la espera de una solución definitiva a los problemas de drenaje.

El comité de emergencia municipal integrado por la Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, el COE y la alcaldía municipal, se mantienen vigilante para dar respuesta a cualquier eventualidad generada por las lluvias.