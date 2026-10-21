Lluvias provocan inundaciones momentáneas en localidades del Cibao

Cinco provincias bajo alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta verde a Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata y Valverde ante las condiciones meteorológicas que afectan estas zonas.

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La medida responde a la incidencia de una vaguada que favorece las lluvias en distintas localidades del país. Según el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Ante estas condiciones, el COE exhorta a los residentes de las provincias bajo alerta a mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

Llaman a evitar ríos y cañadas

La Defensa Civil recomendó a las familias que viven en zonas vulnerables mantenerse atentas a las lluvias. La medida es especialmente importante para quienes residen cerca de ríos, arroyos y cañadas, así como en áreas propensas a inundaciones.

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Además, pidió evitar el cruce de ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua. También llamó a seguir las alertas y recomendaciones de las autoridades.

Por su parte, el COE exhortó a la población a no utilizar los balnearios ubicados en las provincias bajo alerta verde. Esta medida busca prevenir incidentes durante las lluvias.

Vigilancia ante posibles emergencias

La Defensa Civil de Santiago informó que continuará vigilando las condiciones del tiempo y cualquier novedad en las comunidades afectadas.

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El organismo también mantendrá la coordinación con las autoridades municipales, los integrantes del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) y los equipos de socorro. El objetivo es alertar a tiempo a las familias y proteger vidas y propiedades.

Las autoridades exhortaron a la población a actuar con prudencia y mantenerse informada por los canales oficiales. También pidieron cumplir las recomendaciones preventivas sin generar alarma innecesaria.