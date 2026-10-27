Fuertes lluvias incomunican comunidades en Hato Mayor y dejan residentes varados

Hato Mayor del Rey. — Las torrenciales precipitaciones registradas este martes han provocado la repentina crecida y desbordamiento de importantes afluentes como el río Maguá y, en la zona rural del municipio El Valle, el río El Sano, dejando un saldo de varias comunidades temporalmente incomunicadas y paralizando el tránsito en gran parte de la provincia.

Entre las localidades más afectadas por el corte de los accesos viales figuran Mata Palacio, Yerba Buena y La Javilla,además de los sectores rurales impactados en El Valle, cuyas vías de comunicación terrestre se han visto interrumpidas debido a los altos niveles de agua y anegamientos en los puntos críticos de la demarcación.