Fuertes lluvias incomunican comunidades en Hato Mayor y dejan residentes varados

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Hato Mayor del Rey. — Las torrenciales precipitaciones registradas este martes han provocado la repentina crecida y desbordamiento de importantes afluentes como el río Maguá y, en la zona rural del municipio El Valle, el río El Sano, dejando un saldo de varias comunidades temporalmente incomunicadas y paralizando el tránsito en gran parte de la provincia.
Entre las localidades más afectadas por el corte de los accesos viales figuran Mata Palacio, Yerba Buena y La Javilla,además de los sectores rurales impactados en El Valle, cuyas vías de comunicación terrestre se han visto interrumpidas debido a los altos niveles de agua y anegamientos en los puntos críticos de la demarcación.
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Esperan descenso del caudal
Debido a la peligrosidad de las corrientes, numerosos transeúntes, conductores y residentes permanecen apostados a ambos lados de los márgenes de los afluentes, a la espera de que mude el caudal y bajen las aguas para poder cruzar de forma segura hacia sus hogares o centros de labores.
Ante la situación, el coronel Robert Abreu y otras autoridades se mantienen al tanto de los acontecimientos, por lo que hacen un llamado urgente a la población a estar atentas y acatar las recomendaciones de los organismos de socorro mientras persistan las condiciones climáticas.
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