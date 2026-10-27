Video: Inundaciones y colapso de puente incomunican comunidades en Barahona

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Barahona.–Las lluvias registradas en las últimas horas han inundado varios sectores de Barahona y dejado comunidades temporalmente incomunicadas tras el colapso de un puente de madera, informó el director provincial de la Defensa Civil, Carlos Confidente.
El funcionario explicó que entre las zonas afectadas figuran Baitoíta y la cañada de Camboya. En esos lugares, los equipos de socorro brindan asistencia ante las inundaciones. Además, varias calles de la ciudad presentan acumulaciones de agua.
Notas relacionadas
Puente colapsa tras crecida del río
Confidente informó que la crecida del río Yaque del Sur provocó el colapso de un puente de madera que comunicaba las comunidades de El Higuito y Vuelta Grande, lo que dejó temporalmente incomunicados a sus residentes.
El director provincial también reportó la caída de varios árboles en sectores y localidades de la zona durante las primeras horas del día, como consecuencia de las condiciones climáticas.
Defensa Civil pide tomar precauciones
Ante el pronóstico de más lluvias, Confidente exhortó a las personas que viven en zonas vulnerables a tomar medidas preventivas desde ahora. Recomendó trasladarse a casas de familiares o amigos si existe riesgo de inundación, sin esperar a que suba el nivel del agua.
“Si tienen que salir a casa de amigos y familiares, háganlo ahora y no esperen que las aguas suban para entonces salir”, advirtió el funcionario.
De igual forma, aseguró que la Defensa Civil está disponible para ayudar a trasladar a quienes necesiten salir de sus hogares. Para reportar emergencias o solicitar asistencia, la institución puso a disposición los teléfonos 809-524-6201 y 829-961-5020.
Por Genaro Moreta Jr.
Te puede interesar
- Residentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago
- Encuentran en Barahona a hombre con Alzheimer desaparecido de centro médico
- Santiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones
- Vacas y caballos adornan las tumbas en el cementerio Américo Melo en Barahona
- Video: Residentes de Camboya exigen aceras en calle donde abrirán un Inaipi