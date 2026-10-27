Video: Inundaciones y colapso de puente incomunican comunidades en Barahona

Puente colapsa tras crecida del río

Confidente informó que la crecida del río Yaque del Sur provocó el colapso de un puente de madera que comunicaba las comunidades de El Higuito y Vuelta Grande, lo que dejó temporalmente incomunicados a sus residentes.

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El director provincial también reportó la caída de varios árboles en sectores y localidades de la zona durante las primeras horas del día, como consecuencia de las condiciones climáticas.

Defensa Civil pide tomar precauciones

Ante el pronóstico de más lluvias, Confidente exhortó a las personas que viven en zonas vulnerables a tomar medidas preventivas desde ahora. Recomendó trasladarse a casas de familiares o amigos si existe riesgo de inundación, sin esperar a que suba el nivel del agua.

“Si tienen que salir a casa de amigos y familiares, háganlo ahora y no esperen que las aguas suban para entonces salir”, advirtió el funcionario.

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De igual forma, aseguró que la Defensa Civil está disponible para ayudar a trasladar a quienes necesiten salir de sus hogares. Para reportar emergencias o solicitar asistencia, la institución puso a disposición los teléfonos 809-524-6201 y 829-961-5020.

Por Genaro Moreta Jr.