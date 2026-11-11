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Santiago, RD.- Las lluvias registradas en a la zona Norte afectaron puentes, dejaron viviendas anegadas en el municipio de Sabana Iglesia y otros poblados de la provincia de Santiago.

Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil, con asiento en Santiago, informó que el impacto más severo de las precipitaciones se concentró en el municipio de Sabana Iglesia, donde se contabilizaron aproximadamente 20 viviendas inundadas.

Las crecidas de cañadas y arroyos afectaron pequeños puentes locales, dejando varias comunidades incomunicadas de forma temporal.

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Rescate y protección de las familias

​Ante la emergencia, la rápida y oportuna intervención de los miembros del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional de Sabana Iglesia fue determinante para rescatar y proteger a las familias vulnerables, logrando preservar la vida de los residentes. Hasta el momento, las autoridades no reportan pérdidas humanas que lamentar.

Lluvias en otras zonas de Santiago

En otras demarcaciones de la provincia también se sintió la fuerza del temporal como Los Cocos debido a que el río Quinigua experimentó una importante crecida. No obstante, no se han registrado viviendas anegadas ni familias damnificadas.

En el municipio cabecera de Santiago de los Caballeros registró precipitaciones de consideración en diferentes sectores. Mientras, en Baitoa, Puñal, Tamboril, Villa González y Licey al Medio experimentaron fuertes aguaceros.

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​La Defensa Civil informó que mantiene un seguimiento permanente a los boletines emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y a las directrices del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

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Seguimiento y medidas preventivas

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar las medidas preventivas establecidas ante cualquier variación del tiempo.