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Residentes y agricultores de la comunidad de Licey, en La Vega, exigieron al Gobierno la reconstrucción de una carretera que, según denunciaron, llevan más de 20 años reclamando sin recibir una solución definitiva.

Los comunitarios aseguran que el deterioro de la vía y la falta de un sistema adecuado de drenaje agravan los efectos de las lluvias, provocando inundaciones que afectan viviendas, calles y terrenos agrícolas.

La situación volvió a generar preocupación tras los fuertes aguaceros registrados entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, que inundaron decenas de viviendas y parcelas, ocasionando daños materiales y pérdidas a productores agrícolas.

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Lluvias agravan las dificultades en Licey

Los residentes explicaron que la acumulación de aguas pluviales, debido a la falta de drenaje, provoca que el agua entre en las viviendas y deje las calles anegadas e intransitables.

Esta situación afecta tanto a las familias que viven en la comunidad como a los agricultores que dependen de sus terrenos para desarrollar sus actividades productivas.

Los productores manifestaron su preocupación por las pérdidas ocasionadas por las inundaciones y señalaron que cada vez que se registran lluvias intensas enfrentan nuevamente los mismos problemas.

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Exigen reconstrucción de carretera y drenajes

Ante las dificultades, los comunitarios hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan la carretera, construyan drenajes y ejecuten las obras necesarias para garantizar el correcto desagüe de las aguas.

Asimismo, reclamaron que las promesas realizadas durante más de dos décadas se conviertan en acciones concretas que permitan mejorar las condiciones de vida de los residentes y proteger la producción agrícola.

Los habitantes de Licey reiteraron que no buscan nuevos compromisos, sino una solución definitiva a un problema que, según afirmaron, mantiene en dificultades a las familias y agricultores de la comunidad desde hace años.