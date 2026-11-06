A ley de un out: DIE entregará dos liceos y reparará paredes en Tireo

Trabajos finales de construcción

Taveras explicó que diferentes brigadas integradas por maestros constructores, plomeros, electricistas, herreros, jardineros y pintores, entre otros trabajadores, se encuentran concentradas en las labores finales para completar ambas infraestructuras, a fin de que el presidente de la República, Luis Abinader, pueda realizar su entrega próximamente, en beneficio de la comunidad educativa de Jarabacoa y toda la región, también resaltó que la DIE realiza trabajos correctivos en centros educativos de toda la provincia La Vega.

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En relación con los centros educativos de Tireo, el ingeniero Taveras informó que también están en proceso de reconstrucción las dos paredes que colapsaron a consecuencia de las lluvias: una en el Liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en Tireo al Medio, y otra en el Centro Educativo Ramón Marte Pichardo, en la comunidad del Río Tireo.

Indicó que estos trabajos buscan garantizar mejores condiciones de protección y seguridad para los estudiantes, docentes y personal administrativo de ambos centros educativos.

Por Roberto Ureña.