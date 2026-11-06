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A ley de un out: DIE entregará dos liceos y reparará paredes en Tireo

Jarabacoa, La Vega.– Varios equipos de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) trabajan a ritmo acelerado, incluso día y noche, en la fase final de construcción del Liceo de Hatillo y el Liceo de Jumunuco, en el municipio de Jarabacoa, con el propósito de concluir las obras y dejarlas listas para su entrega en los […]

Ruth Salcedo
rabajos de construcción de los liceos en Jarabacoa a cargo de la Dirección de Infraestructura Escolar.
La DIE avanza en los trabajos finales de los liceos de Hatillo y Jumunuco.
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Jarabacoa, La Vega.– Varios equipos de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) trabajan a ritmo acelerado, incluso día y noche, en la fase final de construcción del Liceo de Hatillo y el Liceo de Jumunuco, en el municipio de Jarabacoa, con el propósito de concluir las obras y dejarlas listas para su entrega en los próximos días.

La información fue ofrecida este viernes por el ingeniero Junior Taveras, Director Regional 06 quien supervisaba los trabajos en la comunidad de Hatillo, por disposición del director general de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera.

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Brigadas de Infraestructura Escolar realizan trabajos de reconstrucción en centros educativos de Tireo.
La DIE reconstruye dos paredes que colapsaron por las lluvias en centros educativos de Tireo.

Trabajos finales de construcción

Taveras explicó que diferentes brigadas integradas por maestros constructores, plomeros, electricistas, herreros, jardineros y pintores, entre otros trabajadores, se encuentran concentradas en las labores finales para completar ambas infraestructuras, a fin de que el presidente de la República, Luis Abinader, pueda realizar su entrega próximamente, en beneficio de la comunidad educativa de Jarabacoa y toda la región, también resaltó que la DIE realiza trabajos correctivos en centros educativos de toda la provincia La Vega.

En relación con los centros educativos de Tireo, el ingeniero Taveras informó que también están en proceso de reconstrucción las dos paredes que colapsaron a consecuencia de las lluvias: una en el Liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en Tireo al Medio, y otra en el Centro Educativo Ramón Marte Pichardo, en la comunidad del Río Tireo.

Indicó que estos trabajos buscan garantizar mejores condiciones de protección y seguridad para los estudiantes, docentes y personal administrativo de ambos centros educativos.

Por Roberto Ureña.

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ETIQUETAS:EducaciónLa VegaJarabacoaInfraestructura Escolarconstrucción de escuelas
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