Liberan hombre por insuficiencia de prubas tras un año preso en Hato Mayor

Hato Mayor, RD.- El Tribunal Colegiado de este distrito judicial ordenó la puesta en libertad de Esperanzo Santo Severino, quien permaneció durante un año en prisión preventiva, acusado de agredir a una persona con un machete en medio de un confuso incidente relacionado con unos terrenos.

La decisión judicial dispone que Santo Severino, acuasado de agredir a un hombre con un machete, recupere su libertad, luego de permanecer recluido mientras enfrentaba el proceso judicial relacionado con el caso.

Tras escuchar la decisión del tribunal, Santo Severino mostró visible alegría y alivio ante la posibilidad de reencontrarse con sus familiares y recuperar su vida en libertad.

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La defensa legal del imputado estuvo a cargo del jurista Sergio Augusto Ceballos, quien presentó ante el tribunal los argumentos que sustentaron su solicitud para que se modificara la medida de coerción de prisión preventiva que pesaba sobre su representado.

La decisión marca un nuevo capítulo en el proceso judicial seguido contra Santo Severino, quien permaneció un año privado de libertad.