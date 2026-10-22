Liberan al director distrital de Rincón y ordenan devolverle las armas

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El director distrital de Rincón, en La Vega, Enmanuel Ramírez Many, obtuvo su libertad pura y simple tras conocerse la medida de coerción en su contra por un caso relacionado con armas de fuego.
Su abogado, Juan Martínez Hernández, informó que la jueza de Atención Permanente ordenó la liberación del funcionario. Asimismo, la devolución de las armas ocupadas durante un allanamiento en su residencia.
Ramírez Many había resltado detenido luego de una intervención en su vivienda, donde, según las informaciones difundidas inicialmente, las autoridades habrían encontrado un rifle y municiones.
Sin embargo, su defensa rechazó que las municiones fueran ilegales. Relacionó su posesión con las funciones del director distrital respecto a la Policía Municipal de esa demarcación.
“En el día de hoy se le conoció medida de coerción y el tribunal ordenó su libertad de manera pura y simple”, expresó Martínez Hernández al referirse a la decisión judicial.
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El abogado también confirmó que el tribunal dispuso la devolución de las armas ocupadas durante el procedimiento.
Hasta el momento, la defensa no ha detallado las razones específicas que sustentaron la decisión judicial. Martínez Hernández también reclamó que se examinen las circunstancias en las que se produjo el allanamiento.
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