Cámara de Comercio de Azua: Ley 44-26 golpea al sector empresarial

En ese sentido, el empresario Guillermo también advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podría tener la legislación para el ejercicio del comercio en el país.

“Trastornar el ejercicio del comercio en la República Dominicana. Creemos que es peligroso, además de inconstitucional, que yo asuma la responsabilidad del hecho penal de otros, cuando, como ustedes sabrán, la ley establece que cada uno es responsable de su penal”, manifestó.

Publicidad

Por su parte, el empresario Ángel Ramírez sostuvo que la responsabilidad penal debe recaer sobre quien comete el hecho y anunció que próximamente se presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

“Partiendo del hecho de que dice la Constitución que nadie es penalmente responsable de un hecho que cometa un tercero, que cometa otro, que eso es individual. O sea, cada quien paga por lo que hace. Entonces, tenemos ese recurso también de inconstitucionalidad que se va a presentar ya próximamente en esta semana. Es posible que se deposite en el Tribunal Constitucional”, indicó Ramírez.

Advierten sobre posibles efectos en el comercio

Santana explicó que la aplicación de la ley podría tener consecuencias para pequeños comerciantes y productores, al citar como ejemplo el caso de un agricultor que transporta plátanos en un camión y sufre un accidente de tránsito.

Publicidad

“Un pequeño agricultor que tiene un camión va cargado de plátanos y tiene un accidente en la carretera. Ahora, ¿cuál es el proceso? Hay que esperar que determinen la culpabilidad.

No, con esta nueva ley sucede lo contrario. Inmediatamente te presentan ante la Fiscalía y el fiscal le puede solicitar al juez que te incaute el camión, en lo que se determina tu responsabilidad sobre ese hecho”, explicó el presidente de la Cámara de Comercio de Azua.

Ante esta situación, Ramírez señaló que la entidad ha compartido su preocupación con otras cámaras de comercio del país y con la Federación Nacional de Comerciantes.

“Como Cámara de Comercio de Azua estamos tomando la iniciativa. Hemos hecho extensiva esta inquietud a las demás cámaras del país y la Federación Nacional de Comerciantes también ya está. Somos la primera cámara que ha tomado la iniciativa y que ha observado la debilidad de esta ley y cómo nos afecta”, expresó.

El empresario insistió en que existe preocupación entre los representantes del sector por la posibilidad de que las empresas deban responder penalmente por hechos cometidos por sus empleados o colaboradores.

“Hay una preocupación porque imagínese ser penalmente responsable de un delito que cometa un empleado o colaborador de nuestras empresas y que yo tenga que pagar igual que el que comete el hecho”, manifestó Ramírez.

Finalmente, solicitó al presidente de la República que se posponga la entrada en vigor de la legislación y que posteriormente se modifiquen los artículos que, según indicó, establecen la responsabilidad penal de las empresas.

“Entonces, nosotros lo que le pedimos al presidente de la República es que se posponga su entrada en vigencia y que luego se modifiquen esos artículos que implican la responsabilidad penal de la empresa”, concluyó.

Por Marcos Lorenzo.