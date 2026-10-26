La Otra Banda logra acuerdo con Puerto Rico

Santo Domingo, RD.– El alcalde del distrito municipal de La Otra Banda, Alexander Rodríguez cariñosamente «El Hijo del Pueblo», participó en un acto de izamiento de banderas junto al alcalde del municipio de San Germán, Puerto Rico el alcalde Virgilio Olivero. La actividad se llevó a cabo en la ciudad de Santo Domingo, en el marco de una iniciativa de hermanamiento orientada a fortalecer los vínculos institucionales, culturales y de cooperación entre ambas demarcaciones.

Este acercamiento representa un paso significativo en la proyección internacional de La Otra Banda y constituye el primer hermanamiento de su historia con una demarcación de un país extranjero, un acontecimiento que abre nuevas perspectivas para el intercambio de experiencias, la colaboración institucional y la gestión de iniciativas en beneficio de sus comunidades.

Durante el encuentro, Rodríguez destacó los resultados que comienza a generar la visión de su gestión municipal, enfocada en proyectar a La Otra Banda más allá de las fronteras nacionales, establecer relaciones estratégicas y promover oportunidades que contribuyan al desarrollo integral del territorio.

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“Este hermanamiento representa una oportunidad extraordinaria para fortalecer nuestras relaciones internacionales y abrir nuevas puertas para La Otra Banda. Puerto Rico y la República Dominicana comparten importantes similitudes históricas, culturales y sociales, lo que nos permite construir una relación de cooperación basada en el respeto mutuo, la hermandad y el interés común de impulsar el desarrollo de nuestros pueblos”, expresó el alcalde.

Cooperación para impulsar el desarrollo de ambas comunidades

El hermanamiento busca establecer mecanismos de colaboración que permitan a La Otra Banda y San Germán desarrollar iniciativas conjuntas en áreas estratégicas como la cultura, el deporte, la promoción turística, el intercambio de experiencias municipales y la gestión de proyectos de cooperación internacional.

A través de esta relación, ambas demarcaciones podrán explorar oportunidades para compartir conocimientos, promover sus tradiciones, impulsar actividades culturales y deportivas, fortalecer sus atractivos turísticos y establecer vínculos que faciliten la identificación de iniciativas de interés común.

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La cooperación internacional representa una herramienta importante para los gobiernos locales, al ampliar sus posibilidades de establecer alianzas, acceder a nuevas experiencias de gestión y promover proyectos que respondan a las necesidades de sus habitantes. En ese sentido, este acercamiento constituye una oportunidad para posicionar a La Otra Banda en nuevos escenarios de colaboración y desarrollo.