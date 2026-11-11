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Juez impone presentación periódica a uno y libera bajo garantía a otros cinco por agresión a agentes de Migración

Un juez impuso presentación periódica a uno de los imputados y libertad bajo garantía económica a otros cinco por la agresión a agentes

Ruth Salcedo
Agentes de la Dirección General de Migración durante un operativo.
Seis personas enfrentan acusaciones por la agresión contra tres agentes de Migración en Mao.
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Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso presentación periódica a uno de los seis imputados y dispuso la libertad bajo garantía económica de los otros cinco, vinculados a la agresión contra tres agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en Mao.

La decisión fue adoptada en el proceso judicial por el incidente ocurrido durante una intervención migratoria en una construcción ubicada en la carretera Cibao-Noroeste.

De acuerdo con el abogado de los agentes afectados, los seis imputados enfrentan acusaciones por golpes y heridas contra los servidores públicos durante el operativo.

La Dirección General de Migración había informado inicialmente sobre el apresamiento de 13 ciudadanos dominicanos por su presunta vinculación con el hecho.

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ETIQUETAS:Dirección General de MigraciónMao, ValverdeOperativo migratorio en la carretera Cibao-NoroesteMedidas de coerción judicialAgresión a agentes de Migración
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