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Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso presentación periódica a uno de los seis imputados y dispuso la libertad bajo garantía económica de los otros cinco, vinculados a la agresión contra tres agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en Mao.

La decisión fue adoptada en el proceso judicial por el incidente ocurrido durante una intervención migratoria en una construcción ubicada en la carretera Cibao-Noroeste.

De acuerdo con el abogado de los agentes afectados, los seis imputados enfrentan acusaciones por golpes y heridas contra los servidores públicos durante el operativo.

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La Dirección General de Migración había informado inicialmente sobre el apresamiento de 13 ciudadanos dominicanos por su presunta vinculación con el hecho.