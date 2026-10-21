Juan Marte cuestiona subsidios del Gobierno y exige transparencia

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, cuestionó la distribución de los subsidios estatales y reclamó mayor transparencia sobre los recursos que entrega el Gobierno para enfrentar las crisis internacionales.

La reacción del dirigente choferil se produce luego de que el presidente Luis Abinader proyectara que el Estado dominicano destinará RD$140,000 millones en subsidios coyunturales al cierre de 2026.

Marte consideró necesario que la población conozca quiénes reciben estas ayudas, cuáles sectores se benefician y cómo utilizan los recursos públicos.

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“Esos subsidios, el pueblo tiene que saber dónde están cayendo, quién lo está recibiendo y qué están haciendo con ellos”, expresó el presidente de la CNTT.

El dirigente también cuestionó que, según afirmó, algunas plantas de generación eléctrica que llevan décadas apagadas continúen recibiendo cuantiosos subsidios. Asimismo, mencionó a las empresas mineras y al sector transporte entre las áreas que deben someterse a un mayor escrutinio sobre el destino de esos recursos.