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Juan Marte cuestiona subsidios del Gobierno y exige transparencia

El presidente de la CNTT, Juan Marte, cuestionó la distribución de los subsidios estatales y reclamó transparencia sobre sus beneficiarios. El dirigente aseguró que las ayudas no llegan a los verdaderos choferes del transporte público.

Marianny Valdez
Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, durante declaraciones sobre los subsidios estatales
Juan Marte, presidente de la CNTT, reclamó transparencia en la distribución de los subsidios estatales.
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El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, cuestionó la distribución de los subsidios estatales y reclamó mayor transparencia sobre los recursos que entrega el Gobierno para enfrentar las crisis internacionales.

La reacción del dirigente choferil se produce luego de que el presidente Luis Abinader proyectara que el Estado dominicano destinará RD$140,000 millones en subsidios coyunturales al cierre de 2026.

Marte consideró necesario que la población conozca quiénes reciben estas ayudas, cuáles sectores se benefician y cómo utilizan los recursos públicos.

“Esos subsidios, el pueblo tiene que saber dónde están cayendo, quién lo está recibiendo y qué están haciendo con ellos”, expresó el presidente de la CNTT.

El dirigente también cuestionó que, según afirmó, algunas plantas de generación eléctrica que llevan décadas apagadas continúen recibiendo cuantiosos subsidios. Asimismo, mencionó a las empresas mineras y al sector transporte entre las áreas que deben someterse a un mayor escrutinio sobre el destino de esos recursos.

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Choferes aseguran que no reciben los beneficios

Marte y representantes de su gremio sostienen que los subsidios no están llegando a los verdaderos choferes del transporte público. Esto, pese a los recursos que el Gobierno destina para mitigar los efectos de las crisis internacionales.

Ante esta situación, el dirigente insistió en que las autoridades deben transparentar la distribución de las ayudas y ofrecer información clara sobre sus beneficiarios.

El reclamo coloca nuevamente en el debate público el alcance de los subsidios estatales. También su distribución entre los distintos sectores económicos y los mecanismos para garantizar que estos recursos beneficien a la población.

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