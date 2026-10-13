Se entrega acusado de recibir RD$15 mil de hombre asesinado a batazos

Entrega a las autoridades

Los señalamientos difundidos en redes sociales vinculan a Jiménez Medina con una transferencia de RD$15,000. Sin embargo, el joven sostiene que no conoce al fallecido ni al presunto autor del crimen. También niega conocer a las personas que lo relacionan con el caso.

Jiménez Medina explicó que su cuenta bancaria termina en 2584. En cambio, la cuenta que habría recibido la transferencia termina en 5848.

Ante esta diferencia, pide a las autoridades verificar quién figura como titular de la cuenta receptora. También solicita revisar los movimientos bancarios para determinar si existe una conexión entre esa operación y el asesinato de Contreras Medina.

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El joven busca que las autoridades examinen el caso a partir de pruebas verificables. Su entrega, realizada a través de CDN 37 y en compañía de sus abogados, busca canalizar las aclaraciones por la vía correspondiente.

Señalamientos en redes

La controversia aumentó tras la difusión de un video en redes sociales. En el audiovisual, Rosa Elena Contreras Medina, identificada como hermana del fallecido, señala a Jiménez Medina como presunto cómplice de Lenin Jhericop Núñez de León.

A Núñez de León también lo vinculan públicamente con el asesinato. Por este caso, las autoridades le impusieron tres meses de prisión preventiva, según la información difundida.

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En el video, la mujer afirma que Jiménez Medina formaría parte de una supuesta red relacionada con los hechos. Sus declaraciones han aumentado la atención sobre la transferencia bancaria y la posible participación de las personas mencionadas.

No obstante, las autoridades deben contrastar estos señalamientos con las pruebas y los resultados de la investigación. Las acusaciones públicas, por sí solas, no determinan la culpabilidad de una persona.

Jiménez Medina insiste en que no participó en el crimen. Además, pide investigar la transferencia de RD$15,000, verificar la identidad del titular de la cuenta receptora y aclarar las circunstancias de la supuesta compra del iPhone.

El caso requiere una investigación rigurosa y transparente que respete el debido proceso. Las autoridades deberán establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades individuales con base en pruebas obtenidas legalmente.

Mientras tanto, Jiménez Medina mantiene su disposición de comparecer ante las autoridades. El joven espera que las investigaciones aclaren la operación bancaria y permitan establecer la verdad sobre la muerte de Enmanuel Contreras Medina.

Por Jeidys Pérez.