Se entrega presunto delincuente requerido por la justicia en La Vega

La Vega, República Dominicana.– La Policía Nacional informó que un joven de 18 años se entregó voluntariamente este miércoles 21 de octubre de 2026, acompañado de sus familiares, ante la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) en La Vega.

Se trata de Chendi García Ayala, alias “Chedi”, a quien buscaban mediante la orden de arresto núm. 2026-AJ0090442, por su presunta vinculación con hechos tipificados como tentativa de homicidio voluntario. También robo agravado y tentativa de robo, asociación de malhechores y presunta violación a la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, en perjuicio de un ciudadano.