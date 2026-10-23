 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Se entrega presunto delincuente requerido por la justicia en La Vega

La Policía Nacional informó que Chendi García Ayala, de 18 años, se entregó voluntariamente ante el DICRIM en La Vega, acompañado de sus familiares. El joven era requerido mediante una orden de arresto por su presunta vinculación con tentativa de homicidio, robo agravado y otros delitos.

Marianny Valdez
Joven de 18 años se entrega voluntariamente al DICRIM en La Vega.
Chendi García Ayala, alias “Chedi”, se entregó voluntariamente ante el DICRIM en La Vega.
¿Quieres resumir esta noticia?

La Vega, República Dominicana.– La Policía Nacional informó que un joven de 18 años se entregó voluntariamente este miércoles 21 de octubre de 2026, acompañado de sus familiares, ante la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) en La Vega.

Se trata de Chendi García Ayala, alias “Chedi”, a quien buscaban mediante la orden de arresto núm. 2026-AJ0090442, por su presunta vinculación con hechos tipificados como tentativa de homicidio voluntario. También robo agravado y tentativa de robo, asociación de malhechores y presunta violación a la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, en perjuicio de un ciudadano.

Notas relacionadas

La institución destacó que continúan las entregas voluntarias de personas prófugas de la justicia. Esto, como parte de los procesos dirigidos a que respondan ante las autoridades.

Te puede interesar

  1. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  2. RegionalesFamiliares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte
  3. RegionalesSe entrega “El Guardia” buscado por muerte de ciudadano en La Vega
  4. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
  5. RegionalesDGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:DICRIMOrden de arrestoComunidadesPolicía Nacional
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS