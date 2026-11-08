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Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat

Un joven resultó gravemente herido tras chocar la motocicleta que conducía contra una yipeta en San Víctor, provincia Espaillat. El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad.

Marianny Valdez
Cámaras de seguridad captaron el momento en que una motocicleta impactó contra una yipeta blanca en San Víctor, provincia Espaillat
El accidente ocurrió durante la noche en las proximidades de la empresa Endy Agroindustrial, en el municipio de San Víctor.
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Un joven resultó gravemente herido luego de que la motocicleta que conducía chocara contra una yipeta blanca durante la noche, en el municipio de San Víctor, provincia Espaillat. El accidente quedó captado por cámaras de seguridad de la zona.

El choque ocurrió en las proximidades de la empresa Endy Agroindustrial, frente al Comedor Roselio.

Según las informaciones suministradas, el conductor de la yipeta realizaba una maniobra de reversa y presuntamente se detuvo para permitir el paso de la motocicleta. Sin embargo, el motociclista no habría advertido la presencia del vehículo y terminó impactándolo.

Las circunstancias del accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades.

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Tras el impacto, al joven lo trasladaron a un centro médico de Moca y posteriormente referido a una clínica privada de Santiago, debido a la gravedad de su estado, según los reportes recibidos.

Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad del motociclista ni se ha ofrecido un parte médico oficial sobre su evolución.

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