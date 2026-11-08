Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat

Un joven resultó gravemente herido luego de que la motocicleta que conducía chocara contra una yipeta blanca durante la noche, en el municipio de San Víctor, provincia Espaillat. El accidente quedó captado por cámaras de seguridad de la zona.

El choque ocurrió en las proximidades de la empresa Endy Agroindustrial, frente al Comedor Roselio.

Según las informaciones suministradas, el conductor de la yipeta realizaba una maniobra de reversa y presuntamente se detuvo para permitir el paso de la motocicleta. Sin embargo, el motociclista no habría advertido la presencia del vehículo y terminó impactándolo.

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Las circunstancias del accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades.