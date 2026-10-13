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Joven pierde la vida en accidente registrado en Nagua

Nagua, RD.– Un joven perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Julio Lample, de este municipio de Nagua. Al hoy occiso lo identificaron como Francisco Paredes Polanco, quien residía en la comunidad de Colorado del distrito municipal de San José de Matanzas, de Nagua. Según las informaciones Paredes Polanco había […]

Gabriela Mora Encarnación
Accidente de tránsto.jpg
Francisco Paredes Polanco, quien residía en la comunidad de Colorado del Distrito Municipal de San José de Matanzas, de Nagua.
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Nagua, RD.– Un joven perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Julio Lample, de este municipio de Nagua.

Al hoy occiso lo identificaron como Francisco Paredes Polanco, quien residía en la comunidad de Colorado del distrito municipal de San José de Matanzas, de Nagua.

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Según las informaciones Paredes Polanco había perdido el control de la motocicleta en que viajaba impactando en el pavimento de la avenida. Reportes explican que sufrió golpes contundentes en el cráneo que le provocaron la muerte instantánea.

Al lugar llegaron unidades del 9-11, de la Policía Nacional, los Bomberos y Digsett, pero nada se pudo hacer por Paredes Polanco, para mantenerlo con vidas.

Por Rafael Salazar

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ETIQUETAS:AccidenteNaguaChoque
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