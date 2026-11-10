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Un joven de 19 años se entregó a la Policía Nacional tras ser requerido mediante una orden de arresto por su presunta participación en un atraco a mano armada ocurrido en esta ciudad.

Se trata de Kelvin Novas, alias “Charpita”, quien se presentó ante las autoridades a través de un comunicador y fue recibido por agentes de la Subdirección Regional Oeste de Investigación (DICRIM). El joven era buscado mediante la orden de arresto número 1498-2026.

De acuerdo con las investigaciones, Novas habría participado en el asalto junto a José Luis Lara, alias “King Kong”, y Ronny Nolasco Ibert, alias “Cañoso”, quienes ya fueron sometidos a la justicia por el caso.

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Detenido por asalto armado

El hecho ocurrió en las proximidades de un colmado de esa demarcación, donde los implicados habrían interceptado a una mujer y a su acompañante. Según el informe policial, los amenazaron con un arma blanca y una pistola para despojarlos de dos teléfonos celulares y RD$3,000 en efectivo.

Novas permanece bajo custodia en la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) y será puesto a disposición del Ministerio Público para responder por los hechos que se le atribuyen.

Kelvin Novas se presentó ante las autoridades policiales tras ser buscado por un asalto ocurrido en San Juan de la Maguana.

Entregas voluntarias a la Policía

Más de 350 personas vinculadas a distintos hechos delictivos se han entregado voluntariamente a la Policía Nacional entre el 17 de agosto y el 30 de octubre de 2026, con el propósito de responder ante la justicia por procesos judiciales pendientes.

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El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, destacó que estas entregas reflejan la disposición de los requeridos de enfrentar los procesos judiciales y ponerse a disposición de las autoridades.

«Este mecanismo permite que las personas requeridas por la justicia se presenten ante las autoridades para responder por los hechos que se les atribuyen y enfrentar los procesos judiciales correspondientes», explicó Pesqueira.

El portavoz también indicó que la institución garantiza el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de cada persona que decide presentarse voluntariamente.

Estas acciones forman parte de las estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana y dar seguimiento a los casos pendientes ante el sistema judicial.

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En ese sentido, la Policía Nacional mantiene la coordinación con las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para reforzar las labores preventivas y operativas en distintos puntos del país.