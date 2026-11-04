Paliza recorre obras del monorriel de Santiago

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El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizó un recorrido técnico por las obras del monorriel de Santiago.
Durante la visita, el funcionario conoció los avances de la construcción de este proyecto de transporte colectivo.
La obra busca mejorar la movilidad en Santiago y facilitar los desplazamientos de sus habitantes.
Los responsables del proyecto destacaron que el sistema ofrecerá una conexión más moderna entre distintos puntos de la ciudad.
El monorriel forma parte de los principales proyectos de infraestructura de transporte que se desarrollan en la Ciudad Corazón.
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