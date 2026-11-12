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Santiago.– El abogado y comunicador Jordi Veras condenó la presunta utilización de menores de edad en una red de explotación sexual investigada por el Ministerio Público en Santiago, en la que estarían involucrados un abogado y otra persona.

Durante su participación en el programa Reporte Especial, Veras calificó de repudiable que profesionales del derecho, conocedores de las leyes, puedan estar vinculados a hechos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.

El comunicador cuestionó especialmente que uno de los señalados sea abogado, debido a la responsabilidad que implica ejercer una profesión vinculada al conocimiento y cumplimiento de las leyes.

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«Lo grande, primero que sea un abogado, pero quizás por eso mucha gente nos tiene denostado como profesionales», expresó al referirse a la presunta participación de un jurista en el caso.

Fachada Fiscalía de Santiago

La pasantía bajo investigación

Veras explicó que la investigación comenzó luego de que una joven de 17 años, estudiante de Derecho, solicitara realizar una pasantía en Esperanza, provincia Valverde.

Según relató, a la joven le indicaron que debía trasladarse a Santiago para cumplir con ese proceso. Sin embargo, sostuvo que la supuesta oportunidad laboral habría sido utilizada como mecanismo para someterla a explotación sexual.

El comunicador señaló que el caso también involucra a otros menores de edad, de 14 y 13 años, quienes presuntamente habrían sido utilizados por la estructura investigada.

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Durante su intervención, identificó a las personas señaladas como Andrés Acosta Vargas y Franquel Feralta, esta última vinculada a Esperanza. Estas menciones corresponden a los datos ofrecidos por Veras durante el programa y no constituyen una declaración de culpabilidad.

El abogado consideró que las autoridades deben prestar especial atención a los casos que involucran a menores, sobre todo cuando los responsables presuntamente aprovechan sus necesidades económicas o aspiraciones laborales y educativas para captar víctimas.

«El tema de los menores de edad no se le puede dar ninguna brecha», manifestó.

Asimismo, calificó de indignante que se utilicen supuestas oportunidades de trabajo o pasantías universitarias para engañar a jóvenes y facilitar situaciones de explotación sexual.

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Medidas cautelares y prevención

Veras reconoció la actuación del Ministerio Público en la investigación y valoró que se hayan solicitado medidas cautelares contra los señalados.

De acuerdo con lo expuesto por el comunicador, a las dos personas investigadas se les impuso prisión preventiva como parte del proceso judicial.

Finalmente, insistió en la necesidad de impedir que las redes de explotación encuentren espacios para captar menores de edad mediante engaños, especialmente cuando se aprovechan de la confianza de sus familiares y de sus aspiraciones de formación profesional.