Diputados del PLD reclaman mayor inversión pública para San Cristóbal

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclamaron una mayor inversión pública y representación de San Cristóbal en las instituciones del Estado. Esto, en correspondencia con los aportes económicos y productivos que realiza la provincia al desarrollo nacional.
El planteamiento surgió durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada este martes en San Cristóbal. La actividad formó parte de los actos conmemorativos del 182 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana.
Durante el encuentro, los legisladores destacaron los aportes de la provincia en sectores como la agropecuaria, la manufactura y la producción de bienes. También resaltaron su contribución a la generación de energía eléctrica y al suministro de agua para los acueductos y la agricultura.
Notas relacionadas
Destacan aportes económicos y productivos
El diputado del PLD por San Cristóbal, Saulo Vega, afirmó que la provincia ocupa el cuarto lugar nacional en cantidad de votantes y habitantes. Además, señaló que es la segunda con mayor volumen de exportación de bienes y la primera en manufactura.
Vega también resaltó que San Cristóbal cuenta con tres represas que aportan 200 megavatios al sistema eléctrico. Estas infraestructuras, explicó, también contribuyen al suministro de agua y al desarrollo de la agricultura.
Durante la sesión, los legisladores señalaron que San Cristóbal figura entre las seis provincias que más aportan al producto interno bruto (PIB). Asimismo, destacaron su producción agrícola, con Cambita Garabitos como el municipio de mayor producción de aguacate del Caribe y Villa Altagracia como el segundo mayor productor de cacao del país.
Sesión por aniversario de la Constitución
La sesión extraordinaria se realizó en cumplimiento de la resolución número 00401, aprobada el 21 de octubre de 2026 y modificada mediante la resolución 00404, del 28 de octubre del mismo año.
Ambas disposiciones establecen el traslado de la Cámara de Diputados a San Cristóbal para conmemorar un nuevo aniversario de la proclamación de la Constitución. La iniciativa fue presentada por la diputada Ydenia Doñé y recibió el respaldo de otros legisladores.
Por su parte, la vocera del bloque de diputados del PLD expresó su satisfacción por la realización de la sesión y el trabajo desarrollado para organizar el encuentro. También adelantó que aprobarán iniciativas legislativas en beneficio de San Cristóbal y del país.
Te puede interesar
- Director de DASAC acude en auxilio de familia en Villa Fundación, San Cristóbal
- PLD inaugura nuevo local en Salcedo y suma más de 165 sedes abiertas en el país
- Gonzalo Castillo dice: “No pierdan la fe, que estoy de vuelta”
- Nacionalistas piden retirar proyecto para regularizar cédulas del Congreso
- Abel Martínez califica de «estafa electoral» el cambio prometido por el PRM