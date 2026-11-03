Diputados del PLD reclaman mayor inversión pública para San Cristóbal

Destacan aportes económicos y productivos

El diputado del PLD por San Cristóbal, Saulo Vega, afirmó que la provincia ocupa el cuarto lugar nacional en cantidad de votantes y habitantes. Además, señaló que es la segunda con mayor volumen de exportación de bienes y la primera en manufactura.

Vega también resaltó que San Cristóbal cuenta con tres represas que aportan 200 megavatios al sistema eléctrico. Estas infraestructuras, explicó, también contribuyen al suministro de agua y al desarrollo de la agricultura.

Durante la sesión, los legisladores señalaron que San Cristóbal figura entre las seis provincias que más aportan al producto interno bruto (PIB). Asimismo, destacaron su producción agrícola, con Cambita Garabitos como el municipio de mayor producción de aguacate del Caribe y Villa Altagracia como el segundo mayor productor de cacao del país.

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Sesión por aniversario de la Constitución

La sesión extraordinaria se realizó en cumplimiento de la resolución número 00401, aprobada el 21 de octubre de 2026 y modificada mediante la resolución 00404, del 28 de octubre del mismo año.

Ambas disposiciones establecen el traslado de la Cámara de Diputados a San Cristóbal para conmemorar un nuevo aniversario de la proclamación de la Constitución. La iniciativa fue presentada por la diputada Ydenia Doñé y recibió el respaldo de otros legisladores.

Por su parte, la vocera del bloque de diputados del PLD expresó su satisfacción por la realización de la sesión y el trabajo desarrollado para organizar el encuentro. También adelantó que aprobarán iniciativas legislativas en beneficio de San Cristóbal y del país.