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Azua, RD.– Moradores de una comunidad vulnerable de esta provincia de Azua denuncian una realidad marcada por el abandono y las precariedades. Un tendido eléctrico en condiciones deficientes, la falta de espacios recreativos para los niños y otras necesidades, son parte de las necesidades básicas que faltan en la comunidad.

Las lluvias anegan las calles

Iris Pujols y Nicola de León, afirman que en la comunidad el Kilómetro 8, cuando la lluvia comienza a caer, sus calles se convierten en una laguna.

“Aquí, la gente vive con el Jesús en la boca, ante el peligro de que una lluvia termine convirtiéndose en tragedia, hay otra situación mantiene a sus habitantes con los nervios de punta”, agrega Iris Pujols.

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La población infantil carece de parque

Y como si las necesidades no fueran suficientes, la población infantil de San Antonio, «Kilómetro 8» tampoco cuentan con un parque de recreación, una obra que, según dicen, se ha quedado en promesas políticas, de esas que abundan en tiempos de campaña, y que nunca terminan de materializarse en los barrios.

De igual forma, Santa Agramante y Ana Mercedes Sánchez, se sumaron a la denuncia y aseguran que la pobreza que golpea a San Antonio, conocido como Kilómetro 8, no necesitan maquillaje ni promesas.

Otras quejas en Los Jovillos de Azua

Residentes de la comunidad San Antonio, conocida como Kilómetro 8, en el distrito municipal Los Jovillos, provincia de Azua, reclamaron este jueves el asfaltado de su carretera principal, de aproximadamente un kilómetro y medio, debido al avanzado deterioro que dificulta el tránsito y pone en riesgo a quienes utilizan la vía.

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Los comunitarios aseguran que llevan años solicitando la reparación de la carretera, sin recibir respuesta de las autoridades. Afirman que las condiciones de la vía dificultan el desplazamiento de quienes viven en la zona y necesitan trasladarse a otras localidades.

Por Marcos Lorenzo