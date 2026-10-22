VIDEO: Fuertes lluvias inundan importantes avenidas de Santiago esta noche

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Santiago de los Caballeros.– Las fuertes lluvias registradas esta noche provocan inundaciones urbanas en distintos puntos de Santiago, con acumulaciones de agua en importantes intersecciones del casco urbano que dificultan la circulación vehicular.
Entre los puntos afectados figuran la avenida 27 de Febrero con Estrella Sadhalá y el cruce de la 27 de Febrero con Jesús de Galíndez, donde el agua acumulada sobre la calzada complica el desplazamiento de los conductores.
Notas relacionadas
Inundaciones en otras vías
Los reportes preliminares también dan cuenta de inundaciones en otras vías de la ciudad, mientras continúan las precipitaciones.
Hasta el momento de esta publicación, no se dispone de un informe oficial de los organismos de socorro que precise el alcance de las afectaciones. Tampoco se ha confirmado si las inundaciones han dejado personas lesionadas o daños materiales de consideración.
Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y evitar atravesar tramos inundados, cuya profundidad puede resultar difícil de determinar durante la noche.
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