VIDEO: Fuertes lluvias inundan importantes avenidas de Santiago esta noche

Santiago de los Caballeros.– Las fuertes lluvias registradas esta noche provocan inundaciones urbanas en distintos puntos de Santiago, con acumulaciones de agua en importantes intersecciones del casco urbano que dificultan la circulación vehicular.

Entre los puntos afectados figuran la avenida 27 de Febrero con Estrella Sadhalá y el cruce de la 27 de Febrero con Jesús de Galíndez, donde el agua acumulada sobre la calzada complica el desplazamiento de los conductores.